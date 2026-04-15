Desafía la moda SUV: la jugada inesperada de una marca coreana Un sedán mediano que llega para meterse de lleno en un segmento dominado por modelos como el Corolla o el Sentra. Qué trae y cuánto cuesta. Por + Seguir en







El sedán llega importado de México.

La marca surcoreana Kia lanzó a la venta en la Argentina el nuevo K4, un sedán mediano que llega para ocupar el lugar que dejó el Cerato y competir en uno de los segmentos más tradicionales del mercado, donde siguen firmes modelos como el Toyota Corolla o el Nissan Sentra; o con recientes lanzamientos cómo el Peugeot 408 GT o el Chery Arrizo 8. En un contexto dominado por los SUV, la apuesta resulta interesante porque mantiene el formato clásico de tres volúmenes, pero lo combina con una propuesta de diseño, tecnología y seguridad alineada con lo más reciente de la marca.

El K4 llega importado desde México y se ofrece en dos versiones, EX y GT-Line, ambas con la misma configuración mecánica pero con diferencias claras en equipamiento y estética. A nivel diseño, el modelo adopta el lenguaje más reciente de Kia, con líneas marcadas, superficies angulosas y una impronta bastante más agresiva que la de su antecesor. Por dimensiones, se ubica entre los más grandes de su categoría, con una longitud cercana a los 4,71 metros y una distancia entre ejes de 2,72 metros, lo que repercute directamente en el espacio interior. En ese sentido, apunta claramente a un uso familiar, con buenas plazas traseras y un baúl de más de 500 litros.

kia-k4-1 En el interior es donde Kia hace más énfasis. El K4 incorpora un esquema digital que integra tablero de instrumentos y sistema multimedia en un mismo conjunto de gran tamaño, con pantallas que, combinadas, superan las 30 pulgadas, con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, interfaz moderna y múltiples funciones configurables. A eso se suma climatizador automático bizona, arranque por botón, tapizados de mejor calidad según versión y, en el caso de la GT-Line, elementos adicionales como techo panorámico, detalles deportivos y una ambientación interior más sofisticada.

kia-k4-2 Motor y Transmisión El nuevo Kia K4 se ofrece con una única opción: un motor naftero aspirado 2.0 litros que entrega 150 cv, asociado a una caja automática de seis velocidades con convertidor de par. La tracción es 4x2. El apartado de seguridad es otro de los pilares del modelo. El K4 incorpora un paquete completo de asistencias a la conducción, que incluye tecnologías como mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, alerta de colisión frontal y monitoreo de punto ciego, entre otros. A esto se suma una estructura reforzada y seis airbags.

¿Cuánto cuesta? Los precios de lanzamiento se ubican en torno a los 33.000 dólares para la variante de entrada (EX) y 38.000 dólares para la más equipada (GT Line).