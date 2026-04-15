15 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Desafía la moda SUV: la jugada inesperada de una marca coreana

Un sedán mediano que llega para meterse de lleno en un segmento dominado por modelos como el Corolla o el Sentra. Qué trae y cuánto cuesta.

Por
El sedán llega importado de México.

El sedán llega importado de México.

La marca surcoreana Kia lanzó a la venta en la Argentina el nuevo K4, un sedán mediano que llega para ocupar el lugar que dejó el Cerato y competir en uno de los segmentos más tradicionales del mercado, donde siguen firmes modelos como el Toyota Corolla o el Nissan Sentra; o con recientes lanzamientos cómo el Peugeot 408 GT o el Chery Arrizo 8. En un contexto dominado por los SUV, la apuesta resulta interesante porque mantiene el formato clásico de tres volúmenes, pero lo combina con una propuesta de diseño, tecnología y seguridad alineada con lo más reciente de la marca.

El K4 llega importado desde México y se ofrece en dos versiones, EX y GT-Line, ambas con la misma configuración mecánica pero con diferencias claras en equipamiento y estética. A nivel diseño, el modelo adopta el lenguaje más reciente de Kia, con líneas marcadas, superficies angulosas y una impronta bastante más agresiva que la de su antecesor. Por dimensiones, se ubica entre los más grandes de su categoría, con una longitud cercana a los 4,71 metros y una distancia entre ejes de 2,72 metros, lo que repercute directamente en el espacio interior. En ese sentido, apunta claramente a un uso familiar, con buenas plazas traseras y un baúl de más de 500 litros.

kia-k4-1

En el interior es donde Kia hace más énfasis. El K4 incorpora un esquema digital que integra tablero de instrumentos y sistema multimedia en un mismo conjunto de gran tamaño, con pantallas que, combinadas, superan las 30 pulgadas, con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto, interfaz moderna y múltiples funciones configurables. A eso se suma climatizador automático bizona, arranque por botón, tapizados de mejor calidad según versión y, en el caso de la GT-Line, elementos adicionales como techo panorámico, detalles deportivos y una ambientación interior más sofisticada.

kia-k4-2

Motor y Transmisión

El nuevo Kia K4 se ofrece con una única opción: un motor naftero aspirado 2.0 litros que entrega 150 cv, asociado a una caja automática de seis velocidades con convertidor de par. La tracción es 4x2. El apartado de seguridad es otro de los pilares del modelo. El K4 incorpora un paquete completo de asistencias a la conducción, que incluye tecnologías como mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo, alerta de colisión frontal y monitoreo de punto ciego, entre otros. A esto se suma una estructura reforzada y seis airbags.

¿Cuánto cuesta?

Los precios de lanzamiento se ubican en torno a los 33.000 dólares para la variante de entrada (EX) y 38.000 dólares para la más equipada (GT Line).

kia-k4-3

Rating Cero

De vuelta tenemos a Frankie Muniz como Malcolm, Christopher Masterson como Francis, Justin Berfield como Reese, Bryan Cranston como Hal, Jane Kaczmarek como Lois y Emy Coligado como Piama.
play

Esta serie de los 2000 volvió a Disney Plus con un final único y la está rompiendo: cómo se llama

Peter Claffey, protagonista de El caballero de los Siete Reinos, es el candidato favorito para Bestia.

Una estrella del mundo de Game Of Thrones llegaría a Marvel para la nueva película de los X-Men: quién es

En tiempos donde todo pasa por lo digital, los seguidores suelen detectar rápidamente cambios en las dinámicas de las parejas.

La famosa pareja que estaría atravesando una crisis: podría separarse en cualquier momento

El cantante se encuentra en Argentina.

Ricky Martin está en Argentina y se filtró cuál es su hospedaje en Recoleta

El programa de Telefe no se emitirá el miércoles.

Levantan este miércoles un exitoso programa de Telefe a dos meses de su inicio: el motivo

Cinthia Fernández y Roberto Castillo en Comodoro Rivadavia por el caso de la muerte del pequeño Ángel López. 

Cinthia Fernández respondió las críticas por su rol en el caso Ángel: "Que hagan terapia"

últimas noticias

Lo que hace especial a esta torta es su técnica de elaboración.

De qué se trata la tarta noruega de Paulina Cocina: los ingredientes y cómo prepararla

Hace 3 minutos
Su ubicación geográfica lo hace formar parte de la Quebrada del Toro y se encuentra dentro de la ruta de la Yunga de la Puna.

Descubrí Salta: el pueblo ubicado en la Quebrada de los Toros que está en las alturas y tiene paisajes únicos

Hace 6 minutos
Rafael Grossi es el único argentino elegido por la Revista Time como los 100 más influyentes en 2026

La Revista Time presentó a las 100 personas más influyentes del mundo del 2026: quién es el único argentino

Hace 10 minutos
Diversas circunstancias terminaron alejándolo de la competencia cuando todavía tenía mucho por delante.

La nueva vida de un exjugador de Boca: de la depresión a querer volver al fútbol

Hace 36 minutos
La reflexión del filósofo español sobre el apego en las relaciones. 

La reflexión del filósofo Miguel de Unamuno: "No hay mayor felicidad que la de amar lo que nos hace sufrir"

Hace 38 minutos