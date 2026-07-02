Lionel Scaloni habló por primera vez de su continuidad en la Selección argentina

El entrenador, cuyo contrato con la albiceleste es hasta diciembre, se refirió a su futuro en la previa del partido contra Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni , se refirió a su futuro al frente de la albiceleste en medio de la preparación de cara al partido contra Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 , mientras se encuentra en conversaciones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debido a que su contrato finalizará en diciembre.

La advertencia de Scaloni en la previa del partido contra Cabo Verde: "Es un buen equipo, no va a ser fácil"

En diálogo con la prensa en la previa del encuentro frente al conjunto africano, el DT de la Selección argentina le bajó el tono al diálogo con la AFA y destacó el récord de Guillermo Stábile , quien es el entrenador con más partidos dirigidos en la albiceleste con 124: "De momento, hasta diciembre estoy acá. Después ya veremos. Tener 124 partidos en la Selección es mucho. Es un hito. Yo llevo 100 en ocho años".

"Hay la máxima predisposición y nos sentaremos a hablar. Ahora estamos enfocados en mañana y eso sí es importante" , agregó en referencia al partido con Cabo Verde, que se disputará este viernes desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

El DT oriundo de Pujato cumplirá 100 partidos en el banco de la Selección argentina este viernes, en medio de las negociaciones para extender su vínculo hasta diciembre de 2030. La firma confirmaría la continuidad de una de las etapas más exitosas en la historia de la albiceleste con cuatro títulos, mientras que acumula 72 triunfos, 18 empates y 9 derrotas.

"¿124 PARTIDOS TIENE STÁBILE COMO DT DE ARGENTINA? SON MUCHOS EH..." Lionel Scaloni, quien mañana alcanzará los 100 juegos como entrenador de la Selección. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup #DSPORTSNoticias pic.twitter.com/bLv2AgUWcU

Por otro lado, Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que advirtió sobre la complejidad del encuentro con Cabo Verde: "Es un equipo que no ha perdido, y con Arabia incluso mereció ganar. Tapa bien los pases y saben salir de contra. Es un buen equipo, ya los estábamos analizando por ser un posible rival. El que pierde se vuelve y eso lo tenemos en cuenta. Se están viendo partidos muy parejos. No va a ser fácil".

En tal sentido, subrayó el compromiso de los futbolistas argentinos. "El equipo genera muchas situaciones. Messi además de un gran jugador es uno de los delanteros del equipo. Intentamos que todos conviertan, pero lo importante es lo que venimos generando. Todos sienten las ganas de jugar, de responderle a la gente adentro de la cancha. Cada jugador soñó de chiquito con este momento", expresó.

Rodrigo De Paul, antes del partido con Cabo Verde: "Tenemos las mismas ganas que en Qatar"

Por su parte, el mediocampista Rodrigo De Paul también brindó una conferencia de prensa en la que subrayó: "Tenemos las mismas ganas de conseguir lo que conseguimos en Qatar. Lo más importante es cómo representamos a la Selección Argentina. Intentamos no renunciar a nuestra idea, pero siempre hay lugar para algún cambio si es que hay que acomodar en base al rival. Ser campeón del mundo te hace llegar un poco más curtido y experiencia".

En tanto, se refirió al rol del astro Lionel Messi. "Siempre espero lo mejor de Leo, lo máximo. Es el mejor de la historia. Nosotros tenemos la responsabilidad de rodear a Leo y darles las herramientas necesarias para que él brille. Hay que disfrutar a Messi todos los días, nosotros y todos los argentinos", expresó.

También analizó a Cabo Verde: "Esto es fútbol y Cabo Verde hizo los méritos necesarios para estar donde está. El partido de mañana es muy importante para nosotros, hay que afrontarlo con responsabilidad. Nos tocó un rival que hizo las cosas muy bien en fase de grupos, no es fácil jugar contra las selecciones que jugaron".