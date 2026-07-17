Un vidente anticipó que Argentina jugaba la final del Mundial hace 7 meses y avisó si sale campeón o no Las revelaciones y los presagios que salieron a la luz a pocos días del trascendental partido que paraliza a todo el país. Por Agregar C5N en









Un reconocido vidente dio su veredicto sobre la final del domingo. @CONMEBOL

En las últimas horas, un viejo video comenzó a viralizarse con fuerza en las redes sociales y dejó con la boca abierta a miles de usuarios. Se trata de una predicción compartida a través de un posteo de Instagram por Gerardo Lujan Mazzini, un reconocido tarotista, quien a mediados de diciembre del año pasado se animó a tirar las cartas para visualizar el destino de la Selección argentina en el Mundial 2026. Para sorpresa de muchos, en aquel entonces el místico aseguró con total firmeza que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni "iba a tener un buen resultado" y llegaría a la final.

"Vamos a jugar la final, no te quepa ninguna duda", había sentenciado el vidente de forma contundente en el registro de hace siete meses, cuando el certamen todavía se veía lejano en el calendario. Las declaraciones, que en su momento pasaron desapercibidas para el gran público, cobraron una relevancia impactante tras la agónica victoria del combinado nacional frente a Inglaterra.

El gran misticismo del video llega sobre el cierre de la lectura, justo cuando el especialista se dispone a revelar el veredicto definitivo sobre la suerte nacional. Con una enorme expectativa, el tarotista procedió a sacar la última y más trascendental carta del mazo para responder a la pregunta que desvela a todo el país, decretando el destino final del equipo de Lionel Messi en un desenlace que ya genera todo tipo de debates y promesas entre los hinchas argentinos.

¿Argentina sale campeón del Mundial 2026? La efervescencia por la Selección argentina de cara a la gran definición del domingo frente a España no se vive únicamente en las canchas y en los debates tácticos, sino también en el terreno de las predicciones esotéricas.

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