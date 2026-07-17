En Vivo
17 de julio de 2026 Inicio

Un vidente anticipó que Argentina jugaba la final del Mundial hace 7 meses y avisó si sale campeón o no

Las revelaciones y los presagios que salieron a la luz a pocos días del trascendental partido que paraliza a todo el país.

Por
Un reconocido vidente dio su veredicto sobre la final del domingo.

Un reconocido vidente dio su veredicto sobre la final del domingo.

@CONMEBOL

En las últimas horas, un viejo video comenzó a viralizarse con fuerza en las redes sociales y dejó con la boca abierta a miles de usuarios. Se trata de una predicción compartida a través de un posteo de Instagram por Gerardo Lujan Mazzini, un reconocido tarotista, quien a mediados de diciembre del año pasado se animó a tirar las cartas para visualizar el destino de la Selección argentina en el Mundial 2026. Para sorpresa de muchos, en aquel entonces el místico aseguró con total firmeza que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni "iba a tener un buen resultado" y llegaría a la final.

Paredes, Messi y Enzo Fernández.
Te puede interesar:

Mundial 2026: Argentina se instaló en Nueva Jersey y se prepara para la final con España

"Vamos a jugar la final, no te quepa ninguna duda", había sentenciado el vidente de forma contundente en el registro de hace siete meses, cuando el certamen todavía se veía lejano en el calendario. Las declaraciones, que en su momento pasaron desapercibidas para el gran público, cobraron una relevancia impactante tras la agónica victoria del combinado nacional frente a Inglaterra.

El gran misticismo del video llega sobre el cierre de la lectura, justo cuando el especialista se dispone a revelar el veredicto definitivo sobre la suerte nacional. Con una enorme expectativa, el tarotista procedió a sacar la última y más trascendental carta del mazo para responder a la pregunta que desvela a todo el país, decretando el destino final del equipo de Lionel Messi en un desenlace que ya genera todo tipo de debates y promesas entre los hinchas argentinos.

¿Argentina sale campeón del Mundial 2026?

La efervescencia por la Selección argentina de cara a la gran definición del domingo frente a España no se vive únicamente en las canchas y en los debates tácticos, sino también en el terreno de las predicciones esotéricas.

En el video Mazzini, luego de comentar que Argentina iba a jugar la final, el famoso vidente le pidió a la conductora del programa que sacara una carta. El momento de mayor tensión en el registro fílmico se produjo cuando el místico se dispuso a develar el misterio. Con el mazo sobre la mesa y la expectativa en su punto más alto, la conductora que acompañaba al especialista en el ciclo fue la encargada de tomar la posta y deslizar su mano para revelar el destino de la Albiceleste, extrayendo de manera limpia la carta de la estrella.

La aparición de este potente símbolo no hizo más que ratificar el presagio del tarotista, quien al interpretar la baraja avisó con total firmeza que Argentina va a salir campeón del mundo. Este vaticinio cargado de misticismo generó una inmediata oleada de comentarios y promesas entre los fanáticos, quienes ahora se aferran con más fuerza que nunca a la ilusión colectiva de cara a la gran final del domingo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Shakira cantará en la final del Mundial 2026.

FIFA confirmó que el entretiempo no durará 30 minutos: de cuánto será

La Copa del Mundo será para Argentina o España. 

La Copa del Mundo y algo más: el nuevo premio que prepara la FIFA para Argentina o España

La bandera que desplegaron los jugadores.

"Está en buenas manos": se supo quién se quedó con la bandera de Malvinas que desplegó la Selección

La Selección argentina con la camiseta alternativa de 2026.

La bruja que acierta todo ahora reveló quién ganará el Mundial 2026 y destacó a dos futbolistas argentinos

Una publicación del Balón de Oro llamó la atención.

¿Se lo lleva Messi? Se filtró una pista sobre el ganador del Balón de Oro antes de la final del Mundial 2026

La definición generó un fuerte debate.

Se filtró quién sería la famosa argentina que cantaría el himno en la final del Mundial 2026

últimas noticias

Su gesto generó la solidaridad entre colegas y seguidores.

Conmoción: un famoso ex futbolista se enteró de la muerte de su padre en plena transmisión del Mundial 2026

Hace 11 minutos
Messi habló con De Brito.

De Brito filtró el mensaje que Messi le mandó a horas de eliminar a Inglaterra: "Me puso..."

Hace 28 minutos
Evacuaciones de Guatemala y El Salvador.

Fuerte terremoto de 7,3 sacudió Guatemala, El Salvador y México

Hace 59 minutos
La causa ya sumó numerosas pruebas que complican al exfuncionario.

El fiscal ya tiene el informe que complica más a Adorni: lo llamará para explicar "inconsistencias"

Hace 1 hora
play

Cuál es la principal hipótesis sobre la caída de un micro desde un puente de Carmen de Areco

Hace 1 hora