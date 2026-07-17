En España regalan camisetas con las dos estrellas anticipando un triunfo ante Argentina

Los europeos tienen los ánimos más que altos: ya habían pedido la final ante Inglaterra porque "Argentina era fácil". Con toda la confianza, una empresa se la jugó y entregó camisetas "visualizando la victoria".

A solo horas de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, una marca de cerveza española se la jugó y regaló camisetas con parches de las dos estrellas bordadas.

Lo más curioso es que la empresa lanzó la iniciativa mucho antes de que comenzara la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá. La campaña comenzó a mediados de mayo y mantiene a un país en vilo bajo un claim que, hasta el momento, parece darle resultado: "Visualizando la victoria".

Se trataba de una campaña que tenía como objetivo regalar una edición especial de una camiseta homenaje a los campeones de 2010. Como condición, había que canjearla por 25 collarines de la cerveza.

Junto con la camiseta la empresa entregaba una cajita diseñada con instrucciones claras: "Abrir el 19 de julio". Domingo que, casualmente, se juega la final. El paquete contenía dentro un parche con las dos estrellas doradas, simbolizando un nuevo título del equipo español.

La previa de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España no solo está marcada por el análisis futbolístico y las estadísticas, sino también por las predicciones que generan un fuerte impacto en las redes sociales. En las últimas horas, el vidente natural José Fuentes , que ganó notoriedad por acertar los resultados de las semifinales, volvió a pronunciarse y lanzó un mensaje que rápidamente se volvió viral entre los hinchas de ambos seleccionados.

Después de asegurar que había anticipado las victorias de España sobre Francia y de Argentina frente a Inglaterra, el especialista afirmó que ya tiene una visión definida sobre el desenlace del encuentro que decidirá al campeón del mundo. Sus declaraciones despertaron una enorme repercusión porque llegan en la antesala del partido más importante del torneo y porque el propio vidente insiste en que habla desde una experiencia personal y no desde un análisis deportivo.

Qué dijo el vidente sobre el partido de Argentina y España en el Mundial 2026

José Fuentes publicó un nuevo video en sus redes sociales luego de la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026. En el mensaje comenzó felicitando al equipo dirigido por Lionel Scaloni y también a los hinchas argentinos. "Quería felicitar a la Selección Argentina y a todos ustedes que estuvieron ahí con su selección. Muchos fans que no son argentinos también me escriben, por el amor que le tienen al fútbol argentino y a Messi", expresó durante una transmisión en vivo.

El vidente también aprovechó la repercusión de sus pronósticos para enviar un mensaje de tranquilidad antes de la definición. "Es un partido de fútbol, se tienen que calmar. Hay mucha euforia y hay gente que está bastante densa. Todo tiene que ser con calma. Sé del amor por su selección, pero lo que dice Scaloni es equilibrado: 'Hay que tener calma'. Lo mío es una predicción, no pasa nada", sostuvo, intentando bajar la ansiedad que rodea a la gran final.

Al recordar sus aciertos durante el campeonato, Fuentes remarcó que el resultado que veía con mayor claridad era justamente el triunfo argentino frente a Inglaterra. Según explicó, "matemáticamente era imposible... y sucedió", una frase con la que defendió la precisión de sus pronósticos y que volvió a alimentar el interés de miles de usuarios que siguen sus publicaciones desde el inicio del torneo.

Posteriormente reveló cuál es la imagen que, según asegura, observa para la definición entre Argentina y España. "Esto está terminándose y creo que van a haber personas que quieran cambiar todo. Yo fui muy cuidadoso al observar qué vi. Las matemáticas modernas decían que era prácticamente imposible que un equipo sea bicampeón, pero yo decidí soltarla. Estuve muy acertado en todo. Yo vi que todo se iba para Argentina. Todo se dio como se tenía que dar", manifestó en uno de los pasajes más comentados de su mensaje.

El pronóstico fue todavía más contundente cuando habló directamente sobre el desenlace de la final. "Ahorita estamos a un paso de terminar esto, de que se hagan los preparativos para celebrar en Buenos Aires y que los argentinos tengan otra Copa del Mundo más", afirmó. Luego reforzó esa idea con la frase que rápidamente se viralizó en distintas plataformas: "Mi visión es muy fuerte. Sé que esto va a suceder. No lo puedo decir con arrogancia ni soberbia, pero sé que va a suceder".