La contundente predicción de un mentalista español sobre la final de Argentina y España: sorprendió a todos

Un reconocido especialista europeo explicó los motivos de su postura y dejó una frase que desató un fuerte debate en la previa del gran duelo.

La Albiceleste y la Furia se cruzarán por primera vez en una final de un Mundial.

El reconocido mentalista y psicólogo español Tony Kamo lanzó una de las predicciones más comentadas en la previa de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España . Durante una entrevista concedida al periodista Fernando Gatti, el especialista en neurociencias aseguró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni será el campeón del mundo y hasta se animó a anticipar un resultado contundente.

Kamo fue tajante al expresar su pronóstico. "Sé que Argentina va a ganar por goleada" , afirmó entre risas, aunque remarcó que hablaba convencido por su análisis psicológico del comportamiento de ambos equipos. Además, sostuvo que "el partido va a ser muy increíble" , pero insistió en que la fortaleza emocional de la Selección argentina terminará inclinando la balanza a su favor.

Uno de los momentos más destacados de la conversación llegó cuando fue consultado por Lionel Messi . Sin dudarlo, Kamo respondió: "Va a ser imposible" derrotar la mente del capitán argentino y agregó: "Ni yo ni nadie podría ayudar a España. Al éxito no se le puede decir que es fracaso porque es éxito. Eso es imposible" . Para el especialista, la serenidad con la que el rosarino afronta cada situación del juego constituye una ventaja psicológica que muy pocos deportistas poseen en la historia del fútbol.

Sobre esa capacidad mental del capitán argentino, el español profundizó aún más. "Él sabe de su concentración. Está adelantándose a lo que nosotros estamos queriendo ver en el juego. Ese es el gran don que lo hace ser único" , explicó al analizar la tranquilidad con la que Messi ejecuta acciones decisivas incluso bajo máxima presión. Según Kamo, esa calma transmite confianza a todo el equipo y representa uno de los pilares del éxito reciente de la Albiceleste.

El mentalista también dedicó palabras a Lamine Yamal , una de las grandes figuras de España. Aunque reconoció el enorme talento del joven futbolista, evitó compararlo con Messi y sostuvo que "lo veo bien" , anticipando "un partidazo muy bueno" . Sin embargo, dejó en claro que, desde su perspectiva, la experiencia y la fortaleza mental del seleccionado argentino pesan más que cualquier individualidad española en un partido de semejante magnitud.

En otro tramo de la entrevista, Kamo destacó la capacidad de reacción del conjunto argentino durante el torneo. "Ha habido una resiliencia alucinante en la Argentina. Cuando parecía que estaba acabado, hicieron ¡bum! Se levantaron", afirmó al elogiar la respuesta del equipo en los momentos más complicados del campeonato.

Cuándo juega Argentina contra España en la final del Mundial 2026

La Selección Argentina enfrentará a España en la gran final del Mundial 2026 el próximo domingo 19 de julio, desde las 16 (hora argentina). El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario con capacidad superior a 80.000 espectadores, donde la Albiceleste buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo, mientras que la Roja intentará obtener su segundo título mundial.

Argentina llega al partido decisivo tras derrotar 2-1 a Inglaterra con una remontada en los minutos finales gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. España, en tanto, consiguió su clasificación después de superar 2-0 a Francia, consolidando una de las defensas más firmes del campeonato. La final enfrentará al vigente campeón del mundo contra el campeón de Europa en uno de los partidos más esperados del año.

El último partido en el MetLife Stadium fue el 25 de junio de 2024, por Copa América. Argentina derrotó a Chile por 1 a 0 con gol de Lautaro Martínez.

En Argentina, la transmisión oficial del encuentro podrá seguirse en vivo por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports, señales que ofrecerán una cobertura especial desde varias horas antes del inicio del partido con análisis, móviles en Nueva Jersey y toda la previa del choque entre los dirigidos por Lionel Scaloni y el conjunto de Luis de la Fuente.