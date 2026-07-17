Se filtró quién sería la famosa argentina que cantaría el himno en la final del Mundial 2026 Circulan versiones sobre quién será la encargada de interpretar el himno nacional en el evento decisivo. Por Agregar C5N en









La definición generó un fuerte debate. X @Argentina

En medio de la expectativa creciente por la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, comenzó a circular información sobre la artista que estaría a cargo de interpretar el himno nacional en un momento tan especial. Yanina Latorre abordó el tema en su programa y contó los datos que maneja al respecto, en medio del debate que se generó en redes sociales sobre quién tomará ese rol tan simbólico.

El nombre que picó en punta según lo revelado en el ciclo fue el de María Becerra. El panelista Nicolás Peralta explicó cómo surgió esta información al comunicarse con el entorno de la artista: "Ella cantaría el himno. Me comuniqué con su representante, ellos no lo tienen confirmado del todo, pero no lo niegan. 'Está todo por verse', me respondieron".

Sin embargo, el nombre de María Becerra no fue el único que circuló en las últimas horas. Según explicó el propio panelista, gran parte del público también reclama la presencia de Lali Espósito, quien fue la encargada de entonar el himno en la final de Qatar 2022: "Los fanáticos de la música piden por Lali, también por un tema de cábalas".

Al cierre del programa, y luego de que su equipo periodístico intentara confirmar el dato de manera concreta, Yanina Latorre compartió su propia intuición sobre quién finalmente ocupará ese rol: "Yo creo que lo va a hacer María Becerra o Lali". De esta manera, la conductora dejó planteadas ambas posibilidades como las más firmes de cara al gran evento.

La cantante no dudó en hablar de su experiencia como trabajadora y generadora de empleo. Redes sociales Cuándo juega Argentina ante España por la final del Mundial 2026 La gran final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España se disputará este domingo 19 de julio, a las 16, hora argentina. El escenario elegido para este partido decisivo es el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, con capacidad para más de 82.500 espectadores y hogar habitual de los New York Giants y New York Jets de la NFL. Argentina llega a esta instancia luego de remontar un partido histórico ante Inglaterra, con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, lo que le permitió meterse en su séptima final mundialista y buscar su cuarta estrella.