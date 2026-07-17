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17 de julio de 2026 Inicio

La bruja que acierta todo ahora reveló quién ganará el Mundial 2026 y destacó a dos futbolistas argentinos

Un mensaje con una adivinanza inesperada volvió a sacudir las redes y desató un intenso debate en la previa del partido decisivo.

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La Selección argentina con la camiseta alternativa de 2026.

La Selección argentina con la camiseta alternativa de 2026.

La reconocida "Bruja del Camino", una creadora de contenido que ganó notoriedad en redes sociales por asegurar que acertó los pronósticos de los últimos tres partidos de la Selección argentina, volvió a generar repercusión con una nueva predicción de cara a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

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A través de una publicación difundida en su cuenta de Instagram, la vidente presentó un extenso análisis basado en lo que definió como una "lectura energética" del encuentro, donde sostuvo que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni tendría una ventaja simbólica para quedarse con el título. Sus afirmaciones comenzaron a viralizarse rápidamente en las redes sociales, alimentando el debate entre los hinchas en la previa del partido decisivo.

Según la publicación, "la energía muestra una Argentina sólida, unida y con capacidad para sobreponerse a los desafíos", aunque aclaró que el desarrollo del partido "no será lineal". En ese sentido, anticipó que habrá momentos de máxima tensión, cambios inesperados e instancias de incertidumbre durante la final, pero remarcó que la tendencia general favorece al seleccionado argentino. Para la especialista, el equipo tendría la fortaleza suficiente para superar los obstáculos que proponga España y terminar celebrando una nueva consagración mundial.

Quién podría ganar la final del Mundial 2026, según la bruja

De acuerdo con la lectura compartida por la especialista, Argentina sería la selección con mayores probabilidades de conquistar el Mundial 2026. En su mensaje afirmó de manera textual que "la energía final apunta al éxito y al reconocimiento, favoreciendo a Argentina en un encuentro muy disputado y emocionante". También sostuvo que el partido se definiría por detalles mínimos y que el desenlace estaría marcado por una enorme carga emocional, sin descartar completamente una prórroga, aunque señaló que el marcador podría resolverse dentro de los 90 minutos reglamentarios.

La imagen que posteó en su cuenta de Instagram con la predicción.

La imagen que posteó en su cuenta de Instagram con la predicción.

La publicación también incluyó un análisis sobre los posibles momentos clave del encuentro. Según la Bruja del Camino, las mayores probabilidades de gol para la Selección argentina aparecerían entre los 28 y 35 minutos del primer tiempo y, especialmente, entre los 67 y 79 minutos del complemento, franja que describió como el período de mayor intensidad energética para inclinar el resultado. Además, aseguró que el conjunto argentino tendría posibilidades de convertir entre uno y dos goles durante la final.

En cuanto a los protagonistas, la especialista destacó especialmente a Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quienes, según su interpretación simbólica, serían los futbolistas argentinos con mayores chances de convertir. "La lectura favorece que el gol pueda llegar a través de un delantero o un volante con llegada al área", explicó antes de agregar que "dentro de esa energía simbólica aparecen como los jugadores con mayores posibilidades de convertir Julián Álvarez y Lautaro Martínez", ubicándolos como las principales figuras ofensivas de su pronóstico.

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