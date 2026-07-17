Ángel Di María reveló por qué no viajará a la final del Mundial 2026: "No quiero..."

En medio de la fiebre mundialista, el jugador de Rosario Central fue consultado por la Selección argentina de cara a la final del mundo, que será el próximo domingo. Además, reveló el vínculo que mantiene con Lionel Messi.

Ángel Di María estuvo presente junto a su familia en la función de Rocky, que protagoniza su amigo Nico Vázquez, y causó furor. El campeón del mundo en Qatar 2022 no solo disfrutó de la obra de teatro, sino que respondió a las preguntas de la prensa y contó por qué no viajará a Estados Unidos para acompañar a la Selección argentina en la final del Mundial 2026.

La aparición del futbolista en la obra Rocky se llevó todas las miradas. Rodeado por los periodistas, fue consultado sobre el gran momento que atraviesa la Selección argentina, su relación con Lionel Messi y la razón por la que no viajó para presenciar los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con respecto a su ausencia en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, entre risas declaró: "No quiero ser mufa", y luego agregó: "Me quedo tranquilo en casa, lo sigo mirando desde ahí. Los chicos saben que tienen mi apoyo desde el primer día".

En ese sentido, también respaldó la decisión de los futbolistas de desplegar la bandera en reivindicación de la soberanía argentina en las Islas Malvinas. "Estuvo muy bien. Era un partido de fútbol, pero a la vez se mezclaba un poco todo. Lo que hicieron los chicos al final fue algo lindo para todos", expresó al respecto.

Además, el delantero habló a corazón abierto sobre la posibilidad que tuvo de ser parte del plantel como en Qatar 2022: "Siento que hice un paso importante en dejar y que los demás chicos sigan. Están en una nueva final, lo están haciendo muy bien y no se les puede pedir más nada", y continuó: "Hice lo que tenía que hacer. Es el momento de Leo y los que están ahí".

Fue en ese momento que el jugador de Rosario Central reveló el vínculo que mantiene con Messi. "Le escribo todos los días deseándole lo mejor", expresó.

Ángel di María actualmente juega en Rosario Central. Prensa Rosario Central

Cuál será la indumentaria que usará Argentina para enfrentar a España en el Mundial 2026

A la espera del partido de este domingo en el Estadio MetLife de Nueva Jersey, la Selección argentina ya dejó definida la vestimenta con la que saltará al campo de juego para disputar la final del Mundial 2026 ante España. La delegación nacional recibió la confirmación oficial de que utilizará su indumentaria titular tradicional.

De esta manera, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni lucirá frente a España la clásica camiseta celeste y blanca, acompañada por pantalones cortos y medias de color blanco. Esta misma combinación exacta fue la que el equipo vistió en sus compromisos frente a Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza, dejando de lado la indumentaria alternativa de color azul con la que venía de disputar la reciente semifinal ante Inglaterra.

Por su parte, el arco argentino también tiene sus colores confirmados para la gran definición del torneo. Emiliano "Dibu" Martínez custodiará los tres palos completamente vestido de verde, un tono emblemático para el marplatense que trae grandes recuerdos a los hinchas tras haber sido el mismo que utilizó en los momentos clave de la consagración en Qatar 2022 y durante la final de la Copa América 2024 ante Colombia.

En la vereda de enfrente, el rival europeo también dejará de lado la vestimenta que vistió en su último compromiso para retornar a sus raíces. España, que venía de utilizar su casaca suplente en el triunfo por 2 a 0 ante Francia, saltará al césped norteamericano con su histórica camiseta titular de color rojo, detalles en amarillo y mangas azules, reeditando un duelo de colores tradicionales para el partido que paralizará al planeta.