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3 de julio de 2026 Inicio

Otro récord histórico de Lionel Messi: es el primer jugador en marcar 20 goles en un Mundial

El capitán de la Selección argentina convirtió el gol número 20 ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, a los 28 munutos del primer tiempo. Quedó dos por encima de Mbappé.

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Messi goleador mundial

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El capián de la Selección argentina se consagro otra vez como el jugador que más tantos hizo en los encuentos de fútbol internacional y que lo separa como máximo goleador en la historia Mundial, dos por encima de Mbappé.

El 1o0 de la Scaloneta logró su récord histórico en las seis Copas del Mundo que disputó, aunque solo marcó en cinco: un gol en 2006; cero en 2010; cuatro en 2014; uno en 2018; siete en 2022; y siete, por ahora, en 2026.

A esto se le sumna, los tres goles ante Argelia; el doblete frente a Austria; el gol de falta contra Jordania; y éste último ante Cabo Verde. Además, Messi se lleva el primer lugar en la cifra de 30 partidos en los Mundiales, que también es récord histórico.

Cómo fue el gol 20 de Messi en el Mundial 2026

Lionel Messi recibió una pelota desde Lisandro Martínez y, con control de sobrepique, venció a Vozinha para poner el 1-0. Es su séptimo gol en el Mundial, ante Cabo Verde en el marco de los 16avos de final del Mundial 2026. Con equipo titular, Lionel Scaloni salió con todo a buscar la clasificación en el primer mata-mata del torneo. Después de varios minutos en los que Argentina ahogó al equipo africano, una genialidad del 10 era lo que se necesitaba para abrir el partido.

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