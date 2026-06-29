Revelan que Fernando Muslera "estuvo con 41 de fiebre" la noche anterior al partido de Uruguay con España El comentario lo hizo el exdelantero Diego Forlán. El cuerpo médico lo sabía, pero no le dijo nada a Marcelo Bielsa, que se enteró recién en el entretiempo y decidió el ingreso de Sergio Rochet. Por Agregar C5N en









Fernando Muslera, señalado como principal responsable de la eliminacion de Uruguay.

El exdelantero Diego Forlán reveló que el arquero Fernando Muslera disputó el partido contra España en el Mundial 2026 afectado por un cuadro de alta fiebre, una situación que el cuerpo médico ocultó al director técnico Marcelo Bielsa hasta el entretiempo.

La filtración sobre el estado de salud del guardameta de 40 años surgió durante una emisión televisiva. En sus declaraciones, Forlán aseguró: "El Nando la noche anterior estuvo con 40 o 41 de fiebre". Esta condición médica influyó de manera directa en el rendimiento del futbolista durante el encuentro decisivo.

"NANDO LA NOCHE ANTERIOR ESTABA CON 40 O 41 DE FIEBRE"



Diego Forlán reveló un detalle de Muslera, luego de la eliminación de Uruguay, donde el arquero de Estudiantes fue parcialmente responsable por un error en el gol de La Roja



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Mirá los… pic.twitter.com/B3BXuD1O4l — SportsCenter (@SC_ESPN) June 29, 2026 El cuerpo médico del seleccionado uruguayo tenía conocimiento de la gravedad del cuadro febril desde la jornada previa. Sin embargo, los profesionales omitieron el reporte al entrenador argentino, quien inició el partido con el habitual titular en el arco sin registrar la anomalía física.

Muslera cometió un grave error ante un remate débil de Álex Baena que terminó en el único gol de España y selló la eliminación de la Celeste. Recién en el vestuario, durante el descanso, los médicos notificaron a Bielsa sobre la situación, lo que determinó el ingreso inmediato de Sergio Rochet para el complemento.

El histórico arquero cerró así una Copa del Mundo con rendimientos cuestionados por la prensa y la afición. Además de la falla ante el conjunto europeo, el guardameta exhibió respuestas débiles frente a Arabia Saudita y propició un gol de Cabo Verde tras una salida fallida hasta tres cuartos de cancha.

La revelación desató una fuerte polémica interna en Uruguay en torno a la gestión del cuerpo técnico y los preparadores físicos. Hasta el momento, la Asociación Uruguaya de Fútbol no emitió aclaraciones oficiales sobre el episodio, mientras crecen las especulaciones respecto al futuro del proceso de Bielsa.