Revelan que Fernando Muslera "estuvo con 41 de fiebre" la noche anterior al partido de Uruguay con España

El exdelantero Diego Forlán reveló que el arquero Fernando Muslera disputó el partido contra España en el Mundial 2026 afectado por un cuadro de alta fiebre, una situación que el cuerpo médico ocultó al director técnico Marcelo Bielsa hasta el entretiempo.
La filtración sobre el estado de salud del guardameta de 40 años surgió durante una emisión televisiva. En sus declaraciones, Forlán aseguró: "El Nando la noche anterior estuvo con 40 o 41 de fiebre". Esta condición médica influyó de manera directa en el rendimiento del futbolista durante el encuentro decisivo.
El cuerpo médico del seleccionado uruguayo tenía conocimiento de la gravedad del cuadro febril desde la jornada previa. Sin embargo, los profesionales omitieron el reporte al entrenador argentino, quien inició el partido con el habitual titular en el arco sin registrar la anomalía física.
Muslera cometió un grave error ante un remate débil de Álex Baena que terminó en el único gol de España y selló la eliminación de la Celeste. Recién en el vestuario, durante el descanso, los médicos notificaron a Bielsa sobre la situación, lo que determinó el ingreso inmediato de Sergio Rochet para el complemento.
El histórico arquero cerró así una Copa del Mundo con rendimientos cuestionados por la prensa y la afición. Además de la falla ante el conjunto europeo, el guardameta exhibió respuestas débiles frente a Arabia Saudita y propició un gol de Cabo Verde tras una salida fallida hasta tres cuartos de cancha.
La revelación desató una fuerte polémica interna en Uruguay en torno a la gestión del cuerpo técnico y los preparadores físicos. Hasta el momento, la Asociación Uruguaya de Fútbol no emitió aclaraciones oficiales sobre el episodio, mientras crecen las especulaciones respecto al futuro del proceso de Bielsa.