El capitán de Cabo Verde está siendo investigado por violación desde abril

Una intérprete brasileña denunció el hecho en Nueva Zelanda y aportó un informe médico que acreditó lesiones en la zona genital y hematomas en distintas partes del cuerpo. La FIFA está al tanto desde mayo y decidió no emitir comentarios.

A días de enfrentar a Argentina en el Mundial de Norteamérica 2026, Cabo Verde vuelve a estar en el ojo de la tormenta mediática por la denuncia de violación contra su capitán, Ryan Mendes , radicada en Nueva Zelanda por una intérprete brasileña en abril, según publicó el medio brasileño Globo Esporte.

De acuerdo con la información divulgada por este medio, la denuncia fue presentada por la traductora que trabajó con la delegación caboverdiana durante la Fecha FIFA. La mujer relató que el 27 de marzo, tras el encuentro entre Cabo Verde y Chile en Auckland, sufrió una agresión sexual en el hotel donde se alojaba el plantel luego de que la llamaran a una habitación .

La mujer, que reside en Nueva Zelanda, fue contratada por la Federación de Fútbol local para asistir a la delegación africana en una gira de partidos amistosos en Oceanía. En el cuarto al que había sido convocada encontró una situación festiva y poco después regresó a su habitación sintiéndose indispuesta, pero fue sorprendida por el capitán caboverdiano, quien ingresó a la fuerza y la violó , de acuerdo con su declaración ante la policía.

Además de su testimonio, la intérprete aportó a la investigación un informe médico realizado a partir de exámenes forenses realizados en una clínica especializada. Según el mismo, el equipo médico identificó lesiones en la zona genital y hematomas en distintas partes del cuerpo . La denuncia fue radicada el 10 de abril y la noticia se hizo pública en mayo.

La investigación permanece activa, pero no se difundieron medidas restrictivas o citaciones judiciales para el jugador .

Qué dijeron la Federación de Fútbol de Nueva Zelanda y de Cabo Verde y la FIFA

La Federación de Fútbol de Nueva Zelanda notificó formalmente a la FIFA sobre la existencia de la denuncia y la investigación en curso. Andrew Pragnell, director ejecutivo del organismo oceánico, afirmó que el caso fue remitido al máximo ente del fútbol internacional “basado en los informes”, según replicó Globo Esporte.

La víctima, según su testimonio, buscó apoyo en la Federación de Fútbol de Cabo Verde tras el hecho, pero afirmó no haber recibido ningún respaldo de la entidad.

La FIFA manifestó a Globo Esporte que “trata con la mayor gravedad cualquier queja de conducta inapropiada y tiene un proceso claro para que cualquier persona involucrada con el fútbol pueda reportar un incidente”. La entidad subrayó que “está en contacto con las autoridades de Nueva Zelanda. No haremos comentarios adicionales en este momento”.

“Como regla general, los órganos judiciales independientes de la FIFA no hacen comentarios sobre las denuncias que pueden o no haber recibido, ni confirman o niegan la existencia de investigaciones en curso sobre supuestos casos. Si deciden hacer pública cualquier información, se hará en el momento y de la manera que consideren apropiada”, especificó la organización a través de un comunicado que replicó el medio brasileño.