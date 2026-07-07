Video: el impresionante gol de Lionel Messi para el empate ante Egipto En una emotiva y tensa jugada, cuando agonizaba el partido, el capitán albiceleste puso un zurdazo salvador para igualar el tanteador y volver a estar en partido. Por Agregar C5N en









El desahogo del festejo de Lionel Messi por el 2 a 2 ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. X @fifaworldcup_es

Cuando la situación de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 era apremiante, perdiendo por un gol y con la desesperada necesidad de empatar, el capitán Lionel Messi sacó pecho y se puso el equipo al hombro para marcar el 2 a 2 y soñar con poder ganarlo antes de los 90.

Tras el descuento del Cuti Romero, la Albiceleste se volcó al ataque con mayor profundidad, y el crack rosarino, marcado de a tres en la puerta del área, buscó recostarse sobre el lado derecho, como en su época de oro en Barcelona, para generar desde allí el desequilibrio y armar juego para sus compañeros.

El gol de Lionel Messi para lograr el empate de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 En esa andanada de la Selección argentina, con la artillería pesada apuntando al arco que defendía Mostafa Shobeir, a Leo le quedó un rebote en el área a los 83 minutos y sacó un implacable latigazo de zurda, imposible para el arquero, para agigantar la ilusión de un equipo que, a pesar de los golpes, nunca dejó de buscar.

¡GOOOOOOOL DE ARGENTINA! LEO MESSI Y QUIEN SI NO



Argentina 2-2 Egipto | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @Clankjpv pic.twitter.com/VzAV6r5QVd — telefe (@telefe) July 7, 2026 Con su gol salvador ante Egipto, Lionel Messi se convirtió en el goleador del Mundial 2026 El capitán argentino lleva 8 gritos en los primeros cinco partidos de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá. El francés Kylian Mbappé y Erling Haaland lo siguen de cerca con 7.

La conquista tuvo un sabor especial para el rosarino, ya que a los 20 minutos del primer tiempo había desperdiciado un penal, contenido por el arquero egipcio. Sin embargo, lejos de bajar los brazos, terminó siendo determinante con un gol que mantuvo con vida a la Selección.