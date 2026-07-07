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7 de julio de 2026 Inicio

Video: el impresionante gol de Lionel Messi para el empate ante Egipto

En una emotiva y tensa jugada, cuando agonizaba el partido, el capitán albiceleste puso un zurdazo salvador para igualar el tanteador y volver a estar en partido.

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El desahogo del festejo de Lionel Messi por el 2 a 2 ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.
El desahogo del festejo de Lionel Messi por el 2 a 2 ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.X @fifaworldcup_es
Lionel Messi se quebró luego del agónico triunfo de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.
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Tras el descuento del Cuti Romero, la Albiceleste se volcó al ataque con mayor profundidad, y el crack rosarino, marcado de a tres en la puerta del área, buscó recostarse sobre el lado derecho, como en su época de oro en Barcelona, para generar desde allí el desequilibrio y armar juego para sus compañeros.

El gol de Lionel Messi para lograr el empate de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

En esa andanada de la Selección argentina, con la artillería pesada apuntando al arco que defendía Mostafa Shobeir, a Leo le quedó un rebote en el área a los 83 minutos y sacó un implacable latigazo de zurda, imposible para el arquero, para agigantar la ilusión de un equipo que, a pesar de los golpes, nunca dejó de buscar.

Con su gol salvador ante Egipto, Lionel Messi se convirtió en el goleador del Mundial 2026

El capitán argentino lleva 8 gritos en los primeros cinco partidos de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá. El francés Kylian Mbappé y Erling Haaland lo siguen de cerca con 7.

La conquista tuvo un sabor especial para el rosarino, ya que a los 20 minutos del primer tiempo había desperdiciado un penal, contenido por el arquero egipcio. Sin embargo, lejos de bajar los brazos, terminó siendo determinante con un gol que mantuvo con vida a la Selección.

Además, con este tanto Messi elevó a 21 su cuenta personal en los Mundiales, consolidándose como el máximo goleador de toda la historia de la competencia y ampliando la distancia sobre el resto de los grandes artilleros.

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