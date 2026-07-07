Con su gol salvador ante Egipto, Lionel Messi se convirtió en el goleador del Mundial 2026 El capitán argentino lleva 8 gritos en los primeros cinco partidos de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá. El francés Kylian Mbappé y Erling Haaland lo siguen de cerca con 7. Además, estiró la diferencia como máximo anotador de la historia de los mundiales con 21 tantos. Por Agregar C5N en









Se convirtió en el segundo argentino en la Selección argentina en marcar 8 goles en un solo Mundial Redes sociales

Lionel Messi volvió a escribir una página más en su extraordinaria historia con la Selección argentina. El capitán marcó a los 83 minutos el gol del empate 2-2 frente a Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, y se convirtió en el máximo goleador de la Copa del Mundo 2026.

El tanto llegó en un momento decisivo para la Albiceleste, que estaba al borde de la eliminación. Messi definió en el tramo final del encuentro para establecer la igualdad y alcanzar los ocho goles en el certamen, uno más que Kylian Mbappé y Erling Haaland, sus inmediatos perseguidores.

La conquista tuvo un sabor especial para el rosarino, ya que a los 20 minutos del primer tiempo había desperdiciado un penal, contenido por el arquero egipcio. Sin embargo, lejos de bajar los brazos, terminó siendo determinante con un gol que mantuvo con vida a la Selección.

Además, con este tanto Messi elevó a 21 su cuenta personal en los Mundiales, consolidándose como el máximo goleador de toda la historia de la competencia y ampliando la distancia sobre el resto de los grandes artilleros.

Goleadores del Mundial 2026 Con su tanto frente a Egipto, la tabla de goleadores del Mundial quedó de la siguiente manera: