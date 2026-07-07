En Vivo
7 de julio de 2026 Inicio

Con su gol salvador ante Egipto, Lionel Messi se convirtió en el goleador del Mundial 2026

El capitán argentino lleva 8 gritos en los primeros cinco partidos de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá. El francés Kylian Mbappé y Erling Haaland lo siguen de cerca con 7. Además, estiró la diferencia como máximo anotador de la historia de los mundiales con 21 tantos.

Por
Se convirtió en el segundo argentino en la Selecciónargentina en marcar 8 goles en un solo Mundial

Se convirtió en el segundo argentino en la Selección argentina en marcar 8 goles en un solo Mundial

Redes sociales

Lionel Messi volvió a escribir una página más en su extraordinaria historia con la Selección argentina. El capitán marcó a los 83 minutos el gol del empate 2-2 frente a Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026, y se convirtió en el máximo goleador de la Copa del Mundo 2026.

Lionel Messi se quebró luego del agónico triunfo de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.
Te puede interesar:

¡Aguante corazón! La emoción de Messi tras la agónica clasificación ante Egipto

El tanto llegó en un momento decisivo para la Albiceleste, que estaba al borde de la eliminación. Messi definió en el tramo final del encuentro para establecer la igualdad y alcanzar los ocho goles en el certamen, uno más que Kylian Mbappé y Erling Haaland, sus inmediatos perseguidores.

La conquista tuvo un sabor especial para el rosarino, ya que a los 20 minutos del primer tiempo había desperdiciado un penal, contenido por el arquero egipcio. Sin embargo, lejos de bajar los brazos, terminó siendo determinante con un gol que mantuvo con vida a la Selección.

Además, con este tanto Messi elevó a 21 su cuenta personal en los Mundiales, consolidándose como el máximo goleador de toda la historia de la competencia y ampliando la distancia sobre el resto de los grandes artilleros.

Goleadores del Mundial 2026

Con su tanto frente a Egipto, la tabla de goleadores del Mundial quedó de la siguiente manera:

  • Lionel Messi (Argentina): 8 goles.
  • Kylian Mbappé (Francia): 7 goles.
  • Erling Haaland (Noruega): 7 goles.

Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales

La clasificación histórica de goleadores en las Copas del Mundo quedó encabezada por Lionel Messi:

  • Lionel Messi (Argentina): 21 goles.
  • Kylian Mbappé (Frances): 18 goles.
  • Miroslav Klose (Alemania): 16 goles.
  • Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles.
  • Gerd Müller (Alemania): 14 goles.
  • Just Fontaine (Francia): 13 goles.
  • Pelé (Brasil): 12 goles.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Lionel Messi es el máximo goleador en la historia de los mundiales.

Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de los mundiales con el tanto salvador ante Egipto

La reacción de Lionel Scaloni al gol de Enzo Fernández

Video: la explosiva reacción de Scaloni en el tercer gol de la Selección

La Selección argentina se metió en los cuartos de final del Mundial 2026.

Contra quién jugará la Selección los cuartos de final del Mundial: día, hora y TV

El festejo de la Selección argentina.

Video: el gol agónico de Enzo Fernández para poner el 3-2 de la Selección argentina sobre Egipto

El desahogo del festejo de Lionel Messi por el 2 a 2 ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

Video: el impresionante gol de Messi para el empate ante Egipto

Cuti Romero.

Video: el gol de Cuti Romero con el que la Selección había descontado contra Egipto

últimas noticias

La conocida artista compartió un recuerdo en un momento inesperado.

Son famosos, se separaron hace años y ella confesó la fuerte escena de celos que le hizo: "Estaba que trinaba"

Hace 10 minutos
Lionel Messi se quebró luego del agónico triunfo de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.

¡Aguante corazón! La emoción de Messi tras la agónica clasificación ante Egipto

Hace 11 minutos
Portal 7/7 y una fecha especial para la Argentina.

Portal 7/7: qué es, qué significa y cómo alinearte con su energía hoy en Argentina

Hace 14 minutos
Ánge de Brito mandó al frente a los famosos que pegaron el faltazo en su cumpleaños.

Ángel de Brito los mandó al frente: los famosos que faltaron a su cumpleaños y sus insólitas excusas

Hace 19 minutos
Los mejores memes que dejó la victoria de Argentina.

Los mejores memes que dejó la histórica victoria de Argentina ante Egipto

Hace 20 minutos