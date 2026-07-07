Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de los mundiales con el tanto salvador ante Egipto El 10 de la Selección argentina se consagró como el jugador que anotó más goles desde que existe la Copa del Mundo. El gol que garantizó el empate con Egipto fue el N°21. Por Agregar C5N en









Lionel Messi es el máximo goleador en la historia de los mundiales.

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador histórico en la historia del Mundial con su último tanto salvador ante Egipto de este martes. El 10 de la Selección argentina volvió a romper otro récord al anotar el gol que empató el partido y devolvió la esperanza de pasar a cuartos de final.

El capitán de la Albiceleste jugó en seis Copas del Mundo y anotó 21 goles, mientras que el francés Kylian Mbappé jugó en tres mundiales y marcó 19 tantos. El campeón y el subcampeón vigentes se encuentran en una competencia partido a partido. El tercer mayor goleador es el alemán Miroslav Klose con 16 goles en cuatro torneos mundiales.

Tras el descuento del Cuti Romero, la Albiceleste se volcó al ataque con mayor profundidad, y el crack rosarino, marcado de a tres en la puerta del área, buscó recostarse sobre el lado derecho, como en su época de oro en Barcelona, para generar desde allí el desequilibrio y armar juego para sus compañeros.

¡GOOOOOOOL DE ARGENTINA! LEO MESSI Y QUIEN SI NO



Argentina 2-2 Egipto | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo y @Clankjpv pic.twitter.com/VzAV6r5QVd — telefe (@telefe) July 7, 2026 En el Mundial de Norteamérica 2026, Messi convirtió ocho goles, Mbappé y el noruego Erling Haaland lo siguen y empatan con siete tantos y el cuarto lugar es para el británico Harry Kane con seis goles. Todas las selecciones a las que pertenecen pasaron a cuartos de final, por lo que el contador de cada uno puede seguir aumentando.