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7 de julio de 2026 Inicio

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador histórico de los mundiales con el tanto salvador ante Egipto

El 10 de la Selección argentina se consagró como el jugador que anotó más goles desde que existe la Copa del Mundo. El gol que garantizó el empate con Egipto fue el N°21.

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Lionel Messi es el máximo goleador en la historia de los mundiales.

Lionel Messi es el máximo goleador en la historia de los mundiales.

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador histórico en la historia del Mundial con su último tanto salvador ante Egipto de este martes. El 10 de la Selección argentina volvió a romper otro récord al anotar el gol que empató el partido y devolvió la esperanza de pasar a cuartos de final.

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El capitán de la Albiceleste jugó en seis Copas del Mundo y anotó 21 goles, mientras que el francés Kylian Mbappé jugó en tres mundiales y marcó 19 tantos. El campeón y el subcampeón vigentes se encuentran en una competencia partido a partido. El tercer mayor goleador es el alemán Miroslav Klose con 16 goles en cuatro torneos mundiales.

Tras el descuento del Cuti Romero, la Albiceleste se volcó al ataque con mayor profundidad, y el crack rosarino, marcado de a tres en la puerta del área, buscó recostarse sobre el lado derecho, como en su época de oro en Barcelona, para generar desde allí el desequilibrio y armar juego para sus compañeros.

En el Mundial de Norteamérica 2026, Messi convirtió ocho goles, Mbappé y el noruego Erling Haaland lo siguen y empatan con siete tantos y el cuarto lugar es para el británico Harry Kane con seis goles. Todas las selecciones a las que pertenecen pasaron a cuartos de final, por lo que el contador de cada uno puede seguir aumentando.

Los máximos goleadores en la historia de la Copa del Mundo

  • Lionel Messi (Argentina): 21 goles en 30 partidos y 6 Copas del Mundo.
  • Kylian Mbappé (Francia): 19 goles en 19 partidos y 3 Copas del Mundo.
  • Miroslav Klose (Alemania): 16 goles en 24 partidos y 4 Copas del Mundo.
  • Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles en 19 partidos y 4 Copas del Mundo.
  • Gerd Müller (Alemania Occidental): 14 goles en 13 partidos y 2 Copas del Mundo.
  • Harry Kane (Inglaterra): 14 goles en 16 partidos y 3 Copas del Mundo.
  • Just Fontaine (Francia): 13 goles en 6 partidos y 1 Copa del Mundo.
  • Pelé (Brasil): 12 goles en 14 partidos y 4 Copas del Mundo.
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