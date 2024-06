Polémica declaración de Salomón Rondón contra River y Argentina: "Qué se jodan"

"Para mi River fue un equipo más en mi carrera. Sinceramente es un gran equipo, es lo que mucha gente conoce, pero fue un equipo más. Ya está. Muchos dicen que no te fue bien, pero hice 10 goles, alargamos las victorias en el Monumental y ganamos partidos sobre la hora. Dicen que no me fue bien. Qué querés que haga", expresó el futbolista dejando ver su enojo con la institución millonaria.

Luego realizó críticas a la situación que atraviesa el país. "Yo en México... es más que se jodan, llegué el 28 de diciembre a México y el 8 de enero ya tenía mi DNI. Llegué el 28 de enero a Argentina y el DNI me lo dieron el 7 de agosto. Ya está. Con eso te dije todo", expresó Rondón.

Y siguió: "En Argentina compramos una televisión de 32 pulgadas y nos costó 1200 dólares cuando en cualquier lado cuesta 300 dólares. El asunto es que pasamos la tarjeta de afuera y en aquel momento había dólar tarjeta, dólar turista, dólar blue, dólar oficial, el cambio del dólar al euro. Había 200 cambios, yo paso la tarjeta porque no tenía cuenta teniendo 2 meses en el país, ni DNI, no tenía nada. Yo no podía. Ahora en México en 10 días me dieron el DNI. Ese tipo de detalles a mi me llegan", completó el futbolista

Rondón llegó a River el 30 de enero de 2023. Allí jugó 35 partidos entre la liga, la Copa Argentina y torneos internacionales y metió 10 goles. El 29 de diciembre de 2023 se anunció su fichaje al Pachuca de México.