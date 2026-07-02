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2 de julio de 2026 Inicio

No son tan extraños: los vínculos entre Argentina y Cabo Verde en la previa de los 16avos del Mundial 2026

Desde nadadores que salvaron a un futuro famoso pintor hasta actores y futbolistas célebres, ambos países cuentan con un vínculo de más de un siglo que goza de excelente salud.

Agustín Avenali
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Agustín Avenali
La Asociación Caboverdeana de Ensenada fue fundada en 1927.

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Asociación Caboverdeana de Ensenada
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La gran mayoría de los caboverdianos que llegaron a las costas rioplatenses lo hicieron en la primera mitad del siglo XX, cuando su país todavía era colonia portuguesa. Provenientes de una zona insular, nunca soltaron su vínculo con el mar, por lo que se asentaron especialmente en puertos: La Boca, Rosario, Mar del Plata, Dock Sud y Ensenada.

A diferencia de la mayoría de los afroargentinos, que son descendientes de las víctimas de la trata de esclavos, la comunidad de Cabo Verde llegó al país voluntariamente.

Caboverdianos en Argentina: al rescate en Mar del Plata

Una publicación de la revista Caras y Caretas de 1913 rescata en una nota titulada "Los famosos negros nadadores de Mar del Plata" a los eximios socorristas provenientes de San Vicente, Cabo Verde, dedicados al rescate de bañistas en la costa. "Parecen haber nacido en el agua, de tal modo se manejan dentro de ella igual que cualquier mortal puede manejarse en tierra firme", expresa el texto.

El mismo año de la nota, uno de los rescatados fue un joven de 22 años, con inquietudes artísticas, quien más tarde se convirtió en un renombrado pintor de escenas rurales: Florencio Molina Campos. En aquel verano de 1913, fue arrastrado por la corriente y casi muere ahogado. Fue salvado de morir en la actual Playa Popular gracias a la rápida intervención de guardavidas de Cabo Verde.

En 1913, Caras y Caretas destacaba las cualidades de los nadadores caboverdianos en Mar del Plata.

En 1913, Caras y Caretas destacaba las cualidades de los nadadores caboverdianos en Mar del Plata.

Las instituciones caboverdianas en argentina: una colectividad llena de vida

Cabo Verde también aparece en los planos de dos localidades bonaerenses: Dock Sud y Ensenada, dos de los destinos elegidos por los inmigrantes, cuentan con calles que recuerdan al país.

Además, ambas ciudades cuentan con instituciones vinculadas a esa colectividad: la Asociación Caboverdeana de Ensenada, fundada en 1927, y la S. S. M. Unión Caboverdeana de Dock Sud, de 1932.

La cachupa, el guiso tradicional de Cabo Verde.

La cachupa, el guiso tradicional de Cabo Verde.

Allí puede disfrutarse la cachupa, el plato más famoso de las islas: un estofado cocinado lentamente con dos tipos de maíz, tres o cuatro variedades de porotos y pescado o carne. También mantienen vivas sus tradiciones con encuentros con música, bailes y jornadas de izamiento de banderas. Además, celebran la independencia cada 5 de julio.

Entre los argentinos pertenecientes a la diáspora caboverdiana, el más célebre es Diego Alonso Gómez, el recordado Pollo de la serie Okupas. También los hay en el fútbol: Fernando Tissone, nacido en Quilmes, es descendiente de caboverdianos, y Custodio Mendes, con varios años en Estudiantes, nació en Cabo Verde cuando todavía era colonia portuguesa (se independizó en 1975).

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