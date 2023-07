Nacho Fernández pidió por la continuidad de Enzo Pérez en River: "Que se quede toda la vida"

El mediocampista Ignacio Fernández aseguró que todos los integrantes de River quieren que Enzo Pérez continúe en el club en 2024 . Esta afirmación se debe a que el capitán del equipo todavía no renovó el contrato, que vence a fines de diciembre, y en varias ocasiones aclaró que su deseo es retirarse en Deportivo Maipú de Mendoza .

Durante una charla con TyC Sports, Fernández remarcó la ilusión de los miembros del plantel millonario: "Esperemos que se quede el mayor tiempo posible porque no solo es un referente adentro de la cancha, sino que lo es afuera y en el vestuario".

En tal sentido, el armador de juego del conjunto campeón del fútbol argentino reveló su opinión sobre su compañero: "Lo veo bien y muy contento, el equipo ayuda porque está jugando bien y él se siente de la misma manera. ¡Se entrena a full! Ojalá que siga un par de años más".

La situación de Enzo Pérez en River

La dirigencia que encabeza el presidente Jorge Brito le ofreció la extensión del vínculo a Pérez, aunque por el momento no aceptó la propuesta. A tal punto que el sábado, tras la consagración en la Liga Profesional, advirtió: "Ya no me quedan sueños por cumplir en River, pero estamos muy contentos por haber ganado el campeonato y hecho un gran semestre”.

El volante central del equipo de Martín Demichelis logró su noveno título en el club, entre los que destacan la Copa Libertadores 2018 (ante Boca en Madrid), la Recopa Sudamericana 2019, dos campeonatos de Primera División (2021 y 2023) y dos Copa Argentina (2017 y 2019).