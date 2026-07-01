Video: agredieron en vivo a un periodista ecuatoriano tras la victoria de México en el Mundial 2026 José Carlos Crespo fue agredido por hinchas locales con un vaso mientras realizaba un móvil desde el estadio. El episodio quedó registrado por las cámaras y desató una ola de repudios en redes sociales. Por Agregar C5N en









José Carlos Crespo fue agredido en un palco periodiístico durante el encuentro entre México y Ecuador. Redes sociales

La clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026 quedó opacada por un grave episodio de violencia ocurrido una vez finalizado el partido frente a Ecuador. Un equipo periodístico de la televisión ecuatoriana fue agredido mientras realizaba una transmisión en vivo desde el estadio y toda la secuencia quedó registrada por las cámaras.

Minutos antes del ataque, la periodista Gisella Buendía ya había advertido lo que ocurría alrededor del palco de prensa. "La gente se aprovecha y lanza cerveza al palco de prensa desde la parte de arriba. Ya informamos a la Policía para que pongan orden", expresó mientras relataba el clima que se vivía tras el encuentro.

Pocos segundos después de esa advertencia, un vaso lanzado desde la tribuna impactó de lleno en el rostro del periodista José Carlos Crespo, que compartía la cobertura junto a Buendía y Alfonso Laso. El cronista reaccionó con sorpresa, aunque logró mantenerse de pie mientras el móvil continuaba al aire.

Estos tipos ganan y agreden a José Carlos Crespo en pleno festejo, yo no me imagino que hubiera pasado si clasificamos, penoso. pic.twitter.com/RZaQKksIAA — MrDOWN (@MrDOWNec) July 1, 2026 El video comenzó a viralizarse rápidamente en las redes sociales y generó una fuerte ola de repudios. Usuarios de distintos países cuestionaron el comportamiento de un sector de la afición mexicana y reclamaron que los responsables sean identificados y sancionados por las autoridades. Hasta el momento no trascendió información oficial sobre personas detenidas por el incidente.

Insólita invasión de hinchas durante el partido entre Bélgica y Senegal El encuentro entre Bélgica y Senegal, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, debió detenerse durante varios minutos luego de que cuatro espectadores ingresaran de manera inesperada al campo de juego. La situación tomó por sorpresa a los futbolistas y obligó al árbitro hondureño Said Martínez a interrumpir las acciones.

La transmisión oficial evitó mostrar las imágenes de la invasión debido al protocolo que aplica la FIFA en este tipo de episodios para impedir el denominado "efecto contagio", una medida aplicada para desalentar nuevas irrupciones de aficionados durante los partidos del torneo. Uno de los hinchas que ingresó al campo de juego durante Bélgica-Senegal. Reuters Mientras el personal de seguridad retiraba a los invasores, los jugadores aguardaron la reanudación del encuentro sin abandonar el terreno de juego. Una vez controlada la situación, el árbitro ordenó continuar el partido, que hasta ese momento favorecía 1-0 a Senegal. Un hincha ingresó al campo de juego en el partido entre Bélgica y Senegal.



Fue aprehendido y expulsado del estadio Lumen Field. pic.twitter.com/BMRzrFUF6S — Misma Línea (@Misma_Linea) July 1, 2026