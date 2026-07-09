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9 de julio de 2026 Inicio

Alarma en Francia: Mbappé generó preocupación tras salir con dolor ante Marruecos en el Mundial 2026

El delantero francés pidió el cambio a 15 minutos del final de los cuartos de final y generó preocupación en el cuerpo técnico. Le colocaron hielo en uno de sus tobillos y ahora esperan los estudios para conocer el alcance de la molestia.

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Kylian Mbappé pidió el cambio ante Marruecos y encendió las alarmas en Francia. 

Kylian Mbappé pidió el cambio ante Marruecos y encendió las alarmas en Francia. 

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Kylian Mbappé generó preocupación en la selección de Francia luego de abandonar el partido ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 con una molestia física. El delantero del Real Madrid encendió las alarmas cuando pidió salir del campo a 15 minutos del final.

La Selección argentina logró un épico triunfo ante Egipto que revolucionó el país.
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La escena generó tensión en el banco francés: el atacante quedó tendido sobre el césped, mostró signos de dolor y rápidamente hizo la señal para solicitar el reemplazo. Una vez en el banco de suplentes, Mbappé fue atendido por el cuerpo médico francés, que le colocó hielo en uno de sus tobillos mientras observaba el tramo final del encuentro.

El propio Mbappé fue quien tomó la decisión de dejar la cancha para evitar una complicación mayor en un momento clave del torneo. Ahora, el cuerpo médico de Francia aguardará la evolución del futbolista y los estudios correspondientes para determinar el alcance de la molestia.

Kylian Mbappé, imparable: otro gol determinante para que Francia sea semifinalista

El delantero llegó al cruce frente al conjunto marroquí con una importante carga física acumulada durante la Copa del Mundo. La cantidad de minutos disputados y las altas temperaturas que marcaron el desarrollo del certamen fueron algunos de los factores que pudieron influir en la situación.

A pesar del susto, Mbappé había sido nuevamente protagonista antes de retirarse. El atacante del Real Madrid abrió el marcador para Francia y fue determinante para que su equipo tomara ventaja en un duelo clave por un lugar entre los cuatro mejores del Mundial.

Más tarde, Ousmane Dembélé amplió la diferencia y selló la clasificación del seleccionado francés a las semifinales. Sin embargo, la preocupación quedó instalada en Francia por el estado físico de su máxima figura de cara al tramo decisivo de la competencia.

Mbappé y Messi, cabeza a cabeza por la Bota de Oro del Mundial 2026

El Mundial 2026 entró en su etapa decisiva y la pelea por terminar como máximo goleador se convirtió en uno de los grandes atractivos del torneo. Con los cuartos de final en disputa, las principales figuras mantienen una competencia cerrada por quedarse con el premio individual.

Lionel Messi y Kylian Mbappé son los goleadores del Mundial 2026.

Lionel Messi y Kylian Mbappé son los goleadores del Mundial 2026.

La salida de Mbappé ante Marruecos no solo generó preocupación en Francia, sino que también puso el foco sobre el duelo goleador que mantiene con Lionel Messi. Ambos lideran la tabla con 8 tantos y prometen una definición apasionante en las últimas jornadas.

Detrás de los dos máximos anotadores aparece Erling Haaland, quien suma 7 goles y continúa como uno de los principales candidatos a quedarse con la Bota de Oro. Más atrás se ubican Harry Kane y Ousmane Dembélé, todavía con chances de meterse en la pelea.

Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026

  • 8 goles: Lionel Messi (Argentina).
  • 8 goles: Kylian Mbappé (Francia).
  • 7 goles: Erling Haaland (Noruega).
  • 6 goles: Harry Kane (Inglaterra).
  • 5 goles: Ousmane Dembélé (Francia).
  • 4 goles: Vinícius Júnior (Brasil), Ismaila Sarr (Senegal), Jude Bellingham (Inglaterra), Mikel Oyarzabal (España), Julián Quiñones (México).
  • 3 goles: Jonathan David (Canadá), Kai Havertz (Alemania), Deniz Undav (Alemania), Brian Brobbey (Países Bajos), Cody Gakpo (Países Bajos), Folarin Balogun (Estados Unidos), Elijah Just (Nueva Zelanda), Ismael Saibari (Marruecos), Johan Manzambi (Suiza), Matheus Cunha (Brasil), Yoane Wissa (R. D. Congo), Cristiano Ronaldo (Portugal), Raúl Jiménez (México) y Romelu Lukaku (Bélgica).
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