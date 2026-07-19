El actor de Hollywood y Luciana Barroso asistieron al partido de la Selección vs. España en el estadio de Nueva Jersey para alentar al equipo de Lionel Scaloni.

La final del Mundial 2026 tuvo todos los condimentos con shows, música y fútbol, pero las estrellas también dicen presente desde las tribunas. Tal es el caso de Matt Damon, quien asistió junto con su novia argentina Luciana Barroso.

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El actor de Hollywood y su pareja se vieron muy tranquilos disfrutando del partido y conversando en uno de los palcos. El protagonista de la saga Bourne estaba a tono con una chomba azul, pero tenía la camiseta argentina en su mano.

Mientras que, su novia se lookeó especialmente con un jean blanco, la camiseta de la Selección nueva y una bufanda de la AFA. También destaca, aparte de sus anteojos de sol, un piluso celeste y blanco que decía Argentina.

El actor Matt Damon, junto a su esposa, la salteña Luciana Barroso, presentes en la final de la Copa del Mundo 2026 alentando a la Argentina #MundialXTelefe pic.twitter.com/qQ0Tqu4arj

El show del entretiempo también fue protagonista de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. La icónica Madonna ingresó al estadio escoltada por los astros del fútbol Ronaldo Nazario y Ronaldinho, mientras que también se presentaron Justin Bieber, Shakira y BTS.

Con tres minutos utilizados para el arme el espectáculo, los bailarines comenzaron a mostrar su talento para darle la bienvenida a la reina del pop que inició cantando Music. Luego aparecieron los exjugadores brasileños, que manejaron el vehículo con el que entraron al estadio.

Luego del especial de Madonna, los Muppets, Gustavo Dudamel y el remo noruego hicieron su presentación divertida que dio pie al show de los reyes del k-pop, BTS, quienes interpretaron su hit Dynamite.

¡MADONNA abrió el show de entretiempo acompañada por RONALDO Y RONALDINHO! pic.twitter.com/8qYyJtZVUy — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Más tarde, Ted Lasso ofició de entrenador de Justin Bieber y le dio unas palabras antes de comenzar su canción acúsitica llamada Everything hallelujah. Logró que el público tararee junto a él, quien sacó una guitarra criolla, fiel a sus primeros años como cantante.

Shakira también apareció y fue para interpretar la canción Dai Dai, que también incluyó un baile incluido. Todo finalizó con Chris Martin, el líder de Coldplay, que curó el show y participó con PS22 Chorus, un coro integrado por alumnos de cuarto y quinto grado de una escuela primaria de Staten Island.