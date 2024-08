Magic Johnson cumple 65 años: su difícil historia y el otro legado de la estrella NBA

“Por haber contraído el virus HIV, tendré que retirarme de los Lakers, a partir de hoy…”. Aquel 7 de noviembre de 1991 una simple y lapidaria frase alcanzó para shockear al mundo, para inundar de estupor y tristeza a millones de personas. De repente, no había más Magic… Ni más magia. El deportista de la sonrisa amplia, del carisma inagotable y del show dentro de la cancha se iba de su mítico equipo y de la NBA. Sí, Earvin Johnson dejaba de jugar al básquet… Impensado. De repente, ya no era más jugador ese cautivante base que había cambiado el juego con su estilo único, el atleta que había potenciado el deporte, la superestrella que había vendido la NBA a todo el planeta, el ganador que había logrado cinco anillos en menos de 10 años, el ídolo que todos –hasta los rivales- querían... Así, sin imaginarse, de un momento a otro, Magic dejaba el deporte siendo todavía un jugador dominante, cuando hacía apenas meses que había disputado su novena final de la NBA. Devastador. Para él, para todos. Uno de los días más tristes de la historia del deporte mundial.

Un golpe mundial porque no sólo se trataba de quien se retiraba –lo que no era poco- sino por qué lo hacía. Aquella mañana, Johnson admitió que dejaba de jugar por tener un padecimiento que, en aquel momento, por desconocimiento, era asociado a la homosexualidad, a las drogas, a la muerte… Una enfermedad joven que oficialmente había surgido diez años antes de aquel anuncio y que, en esa época, arrasaba a las minorías y por eso se había convertido en un bastión de la discriminación . “Básicamente, en ese momento, tener SIDA era sinónimo de muerte, por eso me apuré a aclarar que tenía el virus pero no la enfermedad y que pensaba vivir muchos años más” , comentó Magic tiempo después sobre aquel discurso corto pero impactante que dio ya sin la sonrisa que siempre lo había acompañado. Claro, en ese instante, la noticia era demasiado fuerte como para pensar en positivo. Aquella corta conferencia de prensa que imprevistamente dio el jugador en el estadio del Forum de Inglewood cambió el semblante y el estado de ánimo de millones de personas, nadie podía creer que Magic tuviera esa afección, que aquel día nos dejaban el ídolo que se divertía y nos divertía con una pelota en la cancha…

Johnson se había enterado casi de casualidad, dos semanas antes al anuncio, el 24 de octubre de 1991. Jerry Buss, dueño de los Lakers, quería sumar un bono de tres millones de dólares al contrato del jugador, que había quedado desactualizado. Y, para eso, más que nada por el seguro que tiene cada acuerdo, se requirieron análisis de rutina. Claro, nadie pensó que los resultados no darían bien. A Lon Rosen, agente de Magic, lo llamaron los médicos a principios de octubre para alertarlo y pedirle hablar con el jugador. Pero, claro, Magic estaba a punto de viajar a París para disputar el Open McDonald’s y todo quedó para más adelante. Era demasiada fuerte la noticia, había que pensar cómo avanzar y contarle al jugador. Tras los triunfos ante el Limoges francés (132-101) y el Joventut de Badalona (116-114), los Lakers volvieron a Estados Unidos, el 21 de octubre y, con Magic en el equipo, se dirigieron a Salt Lake City para un amistoso. Era plena pretemporada y se venía una campaña…

Fue cuando Michael Mellman, jefe del servicio médico de los Lakers, entendió que no se podía esperar más y le anunció por teléfono sobre el resultado de aquel test de sangre. “Earvin, tengo que comunicarte que tienes HIV”, le dijo. El silencio ganó la comunicación. La primera reacción fue de consternación y la segunda de tristeza, mezclada con incertidumbre. Pero enseguida, admitiría Magic, más que su propia salud, lo primero que se le vino a la mente fue su esposa, con quien estaba en pareja desde los 14 años y con quien esperaba su primer hijo, desde hacía pocas semanas. “Jugué contra los mejores entre los mejores, como Michael (Jordan) y Larry (Bird). Y siempre pensé que había sido lo más difícil que me había tocado en la vida. Pero estar viajando a casa para decirle a mi esposa Cookie que tenía VIH, eso fue realmente el momento más duro”, reconocería años después. El momento fue desgarrador, según el jugador. “Ambos caímos de rodillas y empezamos a llorar”, admitió.

-Magic: Entiendo si querés dejarme, si querés el divorcio.

-Cookie: ¿Es un chiste? ¿Estás loco? Claro que no, yo te amo.

Mostrando su entereza y el amor por su marido, Cookie le resolvió el primer problema: le aseguró que lo acompañaría y apoyaría en todo, pese a tener claro que la promiscuidad era el principal culpable de la nueva realidad familiar. El segundo tuvo que ver con la suerte y la ciencia. Un análisis, pocos días después, determinó que ni ella ni el bebé en su vientre eran portadores del virus, lo que generó un enorme alivio en la familia.

Lo que vino después no fue menos traumático. Magic recurrió al doctor David Ho, experto en HIV, quien confirmó el resultado y le recomendó que dejara el básquet, confirmando el miedo que tenía el jugador. También le prescribió AZT, un medicamento con efectos secundarios que era el único conocido en aquella época. Fueron días difíciles para él, quien no podía dejar su rutina de ir al gimnasio y tirar al aro, mientras pensaba cómo afrontar la parte más compleja: contarles a compañeros, rivales y al mundo entero, que tenía el virus. Hasta ese momento solo un puñado lo sabía: sus padres y los de Cookie, tres ejecutivos de los Lakers (Jerry Buss, Jerry West y Mitch Kupchak) y David Stern, el comisionado de la NBA.

La estrella, entonces, confeccionó una lista de personas a las que quería contarles: Pat Riley, su confidente y todavía amigo Isiah Thomas, y sus históricos compañeros, Byron Scott, Michael Cooper, Kurt Rambis y Kareem Abdul-Jabbar. “Le voy a ganar también a esta enfermedad”, le dejó claro a Scott. Byron lo miró con alguna incredulidad, admitiría Johnson tiempo después. “Yo le dije que lo sabía, pero en realidad no le creía. Por lo que yo sabía de la enfermedad en ese momento, Magic estaba condenado a la pena de muerte”, reconoció Scott.

Esa era la entereza que tenía Magic. Lejos de estar abatido, mostraba determinación. “Cuando Dios decidió darme esta enfermedad, lo hizo con la persona correcta. Voy a hacer algo grande con esto, le voy a ganar”, le dijo a Gary Vitti, trainer de los Lakers y amigo personal. Así fue con todos. Cuando se lo dijo a Jordan, Michael estaba manejando y tuvo que parar al costado de la carretera. No podía parar de transpirar y sintió que se iba a desmayar. Algo parecido le sucedió a Larry Bird, su especial y más encumbrado adversario. Justamente Magic quiso que el alero de Boston fuera uno de los primeros en saberlo y le pidió a su agente que lo llamara para que no se enterara por la prensa. Lon Rosen llamó, apenas horas antes del anuncio público, y lo atendió Dinah, mujer de Bird, quien sólo atinó a su esposo que se trataba de una comunicación urgente…

-Larry, me voy a limitar a contártelo, porque no tenemos mucho tiempo. Magic tiene el virus HIV. Esta tarde anunciará su retiro. Y él quería que lo supieses antes de que lo hiciese público.

El impacto fue tan grande que Bird tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. Y, shockeado, no pudo evitar llamar inmediatamente a Magic, quien si estaba asustado, lo disimuló de forma magistral…

-Todo va a ir bien, Larry. Voy a darle pelea a esto, quedate tranquilo

. Voy a vivir. Y si muero, lo haré feliz…

A Bird no le alcanzaron las palabras de su amigo-rival. No pudo reaccionar. Conmocionado, sólo pensó: “¿cómo puede ser que él me anime a mí? Debería ser al revés…”. Pero, claro, internamente no podía con la noticia. Y en ese momento, confesó tiempo después, le cayó una ficha. Se dio cuenta de lo poco que importaban las innumerables batallas deportivas que habían tenido y que, en muchos casos, lo habían dejado sin dormir, por los efectos colaterales de las derrotas. Pero ahora era otra cosa, todo tenía demasiado poco valor cuando se imaginó lo peor…

-Dios mío. Magic se va a morir.

Cuando Larry se lo dijo a su esposa, pensó lo que tantos otros, desconocedores de la enfermedad y de los riesgos del virus. Así, compungido, casi vacío, fue a jugar. Apenas sumó 17 puntos, nueve rebotes y seis asistencias ante los Hawks. No fue el de siempre, perdió cuatro pelotas y se lo notó ausente. Su cuerpo estaba ahí, con su talento, pero no su espíritu ni su alma. Previo a la conferencia de prensa, Magic pasó por el vestuario de los Lakers y se los anunció a sus compañeros, en una escena que los presentes nunca olvidarán. Muchos ya lo sabían, pero igual quedaron consternados y rompieron en llanto. Una escena se repitió: Magic, poniendo la mano en la cabeza de cada uno, intentando calmar y dar fuerza. Para Johnson, según confesó, resultó uno de los momentos más difíciles y emotivos de aquel proceso de confesar la enfermedad.

Con las fuerzas que le quedaban, Magic dio la conferencia de prensa de anuncio (momento conocido en USA como The Announcement), sin terminar de dimensionar el impacto. “Yo no sabía que iba ser transmitida en vivo nacionalmente por CNN e ESPN ni lo que generaría. Me estuvieron llamando desde todo el país diciendo que se haría los exámenes de HIV y en los días sucesivos, cuando observé la cobertura de los medios sobre mi caso, noté que decían que millones de personas fueron a hospitales y clínicas alrededor del país pidiendo lo mismo. Y el que no fue, llamó. Las líneas de atención no fueron capaces de atender todas las llamadas. También leía que la venta de preservativos creció exponencialmente, lo mismo que la donación para la lucha contra el SIDA. Fue cuando me di cuenta que mi mensaje había sido escuchado, que el hablar había valido la pena”, analizó años después.

Johnson lo decía sin decirlo: si le había pasado a él, a cualquier le podía pasar. El cuidarse y el prevenir habían entrado en la agenda como nunca antes. Por eso, lejos de quedarse en su casa, asimiló rápido que no podía hacer nada contra el diagnóstico y se dedicó a luchar contra la enfermedad. Al día siguiente del anuncio fue al show del presentador de televisión Arsenio Hall, un amigo cercano. Allí recibió una larga ovación de pie del público y también tuvo su primera y casi única polémica por la enfermedad, al declarar que no era homosexual.

La comunidad gay se vio afectada luego de sus declaraciones y vio una oportunidad perdida de dar visibilidad a la enfermedad y dejar claro que afectaba a todo el mundo, sin estigmatizar por el camino a un sector de la población ya de por sí discriminado. Magic rectificó a los pocos días y decidió abrazar la causa y luchar junto a los homosexuales contra ella en lugar de apartarse. El tema de la promiscuidad también entró en el debate porque Magic era el ejemplo vivo de que los heterosexuales podían contraer la enfermedad, lo cual causó un gran revuelo dentro de la propia NBA, ámbito propicio para todo tipo de situaciones sexuales e infidelidades.

El anuncio no estuvo exento de polémicas. En 1992, una ex pareja ocasional de Magic, llamada Waymer Moore, lo demandó legalmente, alegando que le había transmitido el virus, puntualizando una fecha, junio de 1990. La mujer aseguró que el jugador sabía que tenía la enfermedad mucho antes del anuncio público y que, supuestamente, le escribió una carta contándole la mala noticia. La teoría fue alimentada por rumores periodísticos que ventilaron que Magic se habría contagiado en alguna de las salvajes fiestas sexuales que Eddie Murphy organizaba en su mansión, donde “muchas veces había prostitutas transexuales”, según Moore. Lo cierto es que el caso llegó a la Justicia y fue cerrado, de mutuo acuerdo, en 1993, conociéndose que Magic tuvo que pagar una compensación económica para tal fin.

Johnson se hizo famoso por una habitual promiscuidad que él mismo admitió. Por ejemplo, cuando confesó haber tenido sexo con más de 1000 mujeres y con varias a la vez. “Las mujeres tienen fantasías distintas, Algunas quieren estar con 2 o 3 hombres a la vez. Una vez yo estuve con seis en una misma cama. Así era mi vida. Me divertía. Disfruté de mis fantasías y cumplí las de muchas… Pero pagué por ello”, admitió años después de superar aquel trauma de ser HIV positivo.

Tal vez por eso trabajó activamente para informar y recaudar fondos para pelear contra ese enemigo silencioso. Para eso fue clave ya reunión con la activista Elizabeth Glaser, quien le hizo terminar de entender que su propósito en la vida había cambiado. “Ella me hizo prometer antes de morir que yo me convertiría en el rostro de la enfermedad y realmente saldría y ayudaría a la gente y la educaría sobre ella”, reconoció.

Primero, el ex base se hizo parte de una Comisión Nacional sobre el SIDA pero George Bush padre, el presidente, luego de calificar a Magic como un “héroe”, ignoró y no cumplió su promesa de financiar esa lucha. “Fue la peor cosa en la que me he metido”, admitió Johnson, quien terminó creando su propia fundación, la cual recibió generosas donaciones de, entre otros, Jack Nicholson, fan incondicional de la franquicia angelina. De hecho, la AIDS Healthcare Foundation lo honró por su activismo con el Premio Mágico del Día Mundial del SIDA inaugural. “Llevo casi dos décadas sin jugar y ahora, cuando la gente se me acerca, nunca se trata de básquet. Me preguntan más por el HIV y la lucha en el mundo”, aseguró.

Magic, pese a todo, nunca dejó de entrenarse y de repetir su rutina de ir a lanzar al aro, siempre apartado del equipo, claro. Hasta que, con el correr de los meses, el mayor conocimiento de la enfermedad empezó a abrigar una esperanza: que el base volviera a jugar. Aunque sea en un partido… Y así fue que, de repente, la votación popular para el All Star determinó que tuviera un lugar entre los mejores 24 jugadores de la NBA. La gente hizo caso omiso a que Johnson estaba retirado y lo eligió igual.

La NBA, siempre una organización de avanzada, le consultó si querría jugar. Y él aceptó. Aceptó pese a que no todos sus colegas estuvieran de acuerdo. Se recuerda, por caso, a Karl Malone, un tremendo jugador pero con algunas acciones y pensamientos bastante polémicos, dijo en público lo que otros comentaron en privado. “¿Cómo lo vamos a defender? Todos tendremos miedo al contacto”, dijo.

Isiah Thomas, íntimo amigo de Magic hasta ese momento, fue más allá, al comentar por lo bajo que había contraído el virus por ser gay. Un comentario del que Johnson se enteró –y que Thomas negó años después- y quebró la amistad. Hasta que hace cuatro años ambos se sentaron frente a frente para una nota con ESPN y se perdonaron todo. El abrazo, con llanto de por medio, fue uno de los momentos más emotivos de la NBA en los últimos años.

Pero, claro, era una época difícil, de prejuicios y desconocimiento. Incluso varios propietarios expresaron sus preocupaciones sobre el regreso de Magic. Pero la NBA, puntualmente Stern, no iba a abandonar a Magic, al líder de la revolución NBA por el mundo. Organizó reuniones médicas con cada uno de los equipos, donde los especialistas les explicaron a los jugadores cuáles era los riesgos (bajo o nulos) e implementó un rígido protocolo que llega hasta nuestros días, incluyendo el uso de guantes por parte de los médicos o traumatólogos. “Stern fue parte importante de esta historia. Cuando yo hice el anuncio había gente que pensaba que podía contagiarse el virus dándome la mano. Y cuando él me pidió jugar el All Star y el Dream Team, fuimos capaces de cambiar el mundo”, elogió Johnson hablando del comisionado que, en muchos temas, fue un adelantado que ayudó a llevar la competencia a otro nivel.

No sólo Magic jugó aquel mítico All Star en Orlando, sino que impactó cómo hizo... Tim Hardaway le cedió su lugar como titular y, pese a la inactividad de varios meses, Johnson demostró que la magia estaba intacta. En total fueron 25 puntos y nueve asistencias, en apenas 29 minutos, cerrando el partido con un triple, como poniendo un moño a una “película” digna de Hollywood que, además, mereció el MVP del evento, tras el triunfo del Oeste sobre el Este por 153-113.

En el final, todos los jugadores le rindieron reverencia al ídolo y referente de una década. Aquel partido proveyó información, destrabó pensamientos y le abrió la puerta a una historia aún más soñada, su presencia en el Dream Team que ganaría el oro en Barcelona. Sí, Magic fue la frutilla del postre para ensamblar el mejor equipo de todos los tiempos. De cualquier deporte, que daría show y arrasaría en aquella cita olímpica, generando un nuevo boom mundial por el básquet. Luego, sí, decidió volver al retiro, pero no para siempre…

Tres años y medio después le volvió a picar el bichito y un 30 de enero de 1996 volvió. Con varios kilos de más, en otra posición (como ala pivote), pero con la misma calidad y magia en sus manos y en su cabeza. Y, claro, con la misma sonrisa que nos había enamorada. Debutó contra Golden State en un equipo que había ganado 24 de 44 partidos y se destacó, quedándose muy cerca de un triple doble (19 puntos, 10 asistencias y 8 rebotes). Una locura para semejante inactividad. En esa segunda mitad de temporada, jugó 32 partidos, promediando 14.6 tantos, 6.9 pases y 5.7 recobres en 30 minutos. Los Lakers terminaron con marca de 53-29, pero cayeron 3-1 en primera ronda ante los Rockets de Houston de Olajuwon y Drexler que era los reinantes bicampeones de la NBA. Con 36 años, Magic se dio cuenta que era el momento de decir adiós. Para siempre, sabiendo que el legado, dentro y fuera de la cancha, ya estaba cimentado.