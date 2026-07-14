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14 de julio de 2026 Inicio

Leandro Paredes y Lautaro Martínez sorprendieron con sus cambios de look en la previa a la semi ante Inglaterra

Dos de las grandes figuras de la Selección decidieron renovar su imagen en la antesala del trascendental e histórico partido por el Mundial 2026.

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Dos de los campeones del mundo cambiaron su look.

Dos de los campeones del mundo cambiaron su look.

A horas del trascendental cruce contra Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, dos de los grandes referentes de la Selección argentina decidieron hacer un parate en la exigente preparación física. Leandro Paredes y Lautaro Martínez aprovecharon su tiempo libre en la concentración de Atlanta para pasar por la peluquería y renovar sus estilos de cara al partido de este miércoles.

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Las imágenes de los futbolistas con sus nuevos cortes no tardaron en viralizarse en las redes sociales, reflejando el clima de distensión y buena onda que se vive en la intimidad del plantel. Esta breve pausa sirvió como un necesario cable a tierra para descomprimir tensiones luego del enorme desgaste físico y emocional que significó meterse entre los cuatro mejores del planeta.

Fiel a la elegancia que lo caracteriza, el volante central optó por mantener su impronta prolija y tradicional. Leandro Paredes se inclinó por un diseño clásico con los costados bien rebajados y el cabello superior un poco más largo y peinado hacia atrás, un sello estético que ya es una marca registrada en él. De esta manera, el mediocampista se prepara para manejar los hilos del partido con la prestancia habitual que lo define dentro del campo de juego.

Por su parte, el delantero del Inter de Milán prefirió una apuesta un poco más jugada y llamativa. Lautaro Martínez lució un degradado sumamente marcado y pulido en los laterales, combinado con una terminación desmechada y corta en la parte de arriba, un estilo moderno que rápidamente cosechó miles de elogios por parte de los hinchas. Con este renovado aspecto, el "Toro" buscará seguir derecho para convertirse una vez más en la gran carta de gol argentina frente al exigente combinado británico.

Cuándo juega Argentina contra Inglaterra por las semis del Mundial 2026

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia de manera sufrida tras vencer a Suiza en el tiempo suplementario, manteniendo viva la ilusión de defender la corona obtenida en Qatar. Por su parte, el conjunto inglés comandado por Thomas Tuchel accedió a las semifinales tras derrotar a Noruega, buscando romper una larga sequía internacional de 60 años. Para sumarle mística a la previa, la FIFA oficializó que la Albiceleste saldrá a la cancha utilizando su camiseta alternativa de color azul.

El partido comenzará puntualmente a las 16 horas del miércoles 15 de julio. Al tratarse de una instancia eliminatoria definitiva, en caso de que el encuentro termine empatado durante los 90 minutos reglamentarios, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos. Si la igualdad persiste tras la prórroga, el finalista del Mundial se definirá mediante la tanda de penales, lo que podría extender la jornada hasta cerca de las 19 horas.

Para disfrutar del partido en vivo en Argentina, la transmisión por televisión abierta y cable estará a cargo de las señales tradicionales de Telefe, TyC Sports, la TV Pública y DSports. Quienes prefieran seguir las alternativas a través de plataformas online y streaming, el encuentro estará disponible mediante las aplicaciones de Disney+ Premium, DGO, Flow y Paramount+.

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