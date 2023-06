La verdad detrás de la decisión de Lionel Messi de bajarse de la gira de la Selección

Selección argentina en China Twitter

En tanto a lo que respecta al capitán del equipo, se confirmó que no esstará presente en uno de los partidos. Será en el segundo frente a Indonesia. En medio de los dos partidos abandonará la concentración argentina por un motivo en especial.

Sucede que el rosarino necesita descansar antes de unirse al Inter Miami, club con el que firmó por los próximos meses y, como debutará a fines de julio, planea recargar energías con su familia luego de una intensa temporada con el París Saint Germain (PSG). Habló con el DT y la decisión fue entendida y aprobada.

El terminante mensaje de Messi: "En principio, no iré al próximo Mundial"

Lionel Messi descartó jugar la Copa del Mundo de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El capitán de la Selección argentina analizó su futuro deportivo durante una entrevista que brindó en China, en la previa del amistoso ante Australia. "En principio, no iré al próximo Mundial", aseguró.

"Como dije antes, no creo que participe en el próximo Mundial. No sé que pasará en el futuro, pero no he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar ahí para verlo, pero no voy a participar", explicó. Qatar fue la quinta participación en Copas del Mundo para Messi, que cumplirá 39 años durante el Mundial 2026.