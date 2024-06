Gira europea para Talleres de Córdoba: el exótico destino donde hará la pretemporada

En una movida marketinera para internacionalizar la marca Talleres y ser vidriera de varios jugadores, el club cordobés aceptó la gira europea. Además, desde el club anunciaron que lo hinchas de la T podrán seguir de cerca al equipo a través de una "transmisión oficial para socios".

El club cordobés volverá a jugar la Liga Profesional frente a Vélez, el 21 de julio y más adelante disputará la tan ansiada serie ante River en octavos de final de la Copa Libertadores (la ida será el 14/8 en Núñez y la vuelta el 21 en el Monumental).

Desde la década del ochenta que Talleres no hace una gira por Europa. La primera vez fue en 1978 con un recorrido por España, Grecia y Turquía. Allí cosechó buenos resultados: 1-3 vs Athletic Club, 2-2 vs. Málaga, 3-0 a Galatasaray, 0-0 con Fenerbahce, 1-1 frente Panathinaikos y goleó 6-1 a Iraklis. Cuatro años más tarde volvió a España, donde le ganó a Melilla 3 a 0 y perdió con Málaga 2 a 0. Ahora, cuatro décadas después jugará en Rusia por primera vez.