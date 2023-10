Federico Gil logró la medalla plateada en tiro y se aseguró el pasaje a los Juegos Olímpicos.

El sorpresivo posteo de Messi tras no clasificar con Inter Miami a los playoffs de la MLS

"Me debo ciento por ciento al deporte argentino. Yo vengo de la nada porque post año 2001 estaba quebrado y el deporte me dio una gran oportunidad. Siempre me siento en deuda con los que nos permiten estar acá", dijo Gil a TyC Sports luego de su gran performance.

De esta manera, obtuvo su tercera clasificación consecutiva a los Juegos Olímpicos, tras sus experiencias en Río de Janeiro 2014 y Tokio 2020.

Embed ¡MEDALLA PLATEADA Y CLASIFICACIÓN A PARÍS 2024 PARA FEDERICO GIL!



el tirador obtuvo la presea en la categoría skeet y aseguró su presencia en la próxima cita olímpica.



Más temprano, la marplatense Florencia Borelli consiguió la medalla de plata en la maratón femenina de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, luego de liderar la prueba a metros de la meta en el Parque O'Higgins de la capital chilena.

Pese a la frustración de no haber logrado el oro por muy poco, la actuación de Borelli fue de todas formas histórica, al tratarse de la primera medalla panamericana en la maratón de mujeres.