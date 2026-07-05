Duro reclamo de Bélgica a la FIFA por la habilitación de un jugador estadounidense expulsado La Real Asociación Belga de Fútbol manifestó su asombro ante el indulto al delantero Folarin Balogun y evalúa alternativas legales en el marco del Mundial 2026. Por Agregar C5N en









La Real Asociación Belga se pronunció en un comunicado oficial.

La Real Asociación Belga de Fútbol (RBFA) emitió un comunicado oficial en rechazo a la decisión de la FIFA de habilitar al atacante estadounidense Folarin Balogun para el partido de octavos de final del Mundial 2026 en Seattle, a pocas horas del encuentro eliminatorio.

La entidad europea advierte que esta medida del organismo rector contradice de forma directa los reglamentos del torneo. El futbolista norteamericano recibió una tarjeta roja directa en el cotejo frente a Bosnia y Herzegovina tras una fuerte falta sobre el defensor Tarik Muharemovi.

La controversia se basa en el Artículo 10.5 del Reglamento de la Competencia, el cual establece: "Si un jugador o un oficial del equipo es expulsado como resultado de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), será suspendido automáticamente para el siguiente partido de su equipo. Además, podrán imponerse sanciones adicionales".

La FIFA amparó su postura en el Artículo 27 del Código Disciplinario. La institución deportiva explicó que "la aplicación de la suspensión del partido queda suspendida por un período de prueba de un año" y aclaró la posibilidad de revocar el beneficio ante una nueva infracción de similar gravedad.

El organismo belga rechaza esta interpretación con base en el Artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario, norma que estipula una suspensión automática tras una tarjeta roja. La asociación europea recordó además la confirmación explícita de esta regla a través de la Circular N.º 16 del actual certamen.

Ante este escenario legal, la federación anunció el análisis de todas las opciones disponibles con el objetivo de "salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo". Sobre la acción de la tarjeta roja, Balogun expresó que es "algo que pasó, así que tenemos que seguir adelante" y consideró "justa" una potencial amonestación menor. Con el goleador a entera disposición del entrenador Mauricio Pochettino, Estados Unidos enfrentará a Bélgica este lunes por el pase a la próxima ronda.