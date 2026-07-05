En Vivo
5 de julio de 2026 Inicio

Duro reclamo de Bélgica a la FIFA por la habilitación de un jugador estadounidense expulsado

La Real Asociación Belga de Fútbol manifestó su asombro ante el indulto al delantero Folarin Balogun y evalúa alternativas legales en el marco del Mundial 2026.

Por
La Real Asociación Belga se pronunció en un comunicado oficial.

La Real Asociación Belga se pronunció en un comunicado oficial.

Erling Haaland y un meme sobre su figura.
Te puede interesar:

Los mejores memes de la derrota de Brasil ante Noruega y su eliminación del Mundial 2026

La entidad europea advierte que esta medida del organismo rector contradice de forma directa los reglamentos del torneo. El futbolista norteamericano recibió una tarjeta roja directa en el cotejo frente a Bosnia y Herzegovina tras una fuerte falta sobre el defensor Tarik Muharemovi.

La controversia se basa en el Artículo 10.5 del Reglamento de la Competencia, el cual establece: "Si un jugador o un oficial del equipo es expulsado como resultado de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), será suspendido automáticamente para el siguiente partido de su equipo. Además, podrán imponerse sanciones adicionales".

La FIFA amparó su postura en el Artículo 27 del Código Disciplinario. La institución deportiva explicó que "la aplicación de la suspensión del partido queda suspendida por un período de prueba de un año" y aclaró la posibilidad de revocar el beneficio ante una nueva infracción de similar gravedad.

El organismo belga rechaza esta interpretación con base en el Artículo 66.4 del mismo Código Disciplinario, norma que estipula una suspensión automática tras una tarjeta roja. La asociación europea recordó además la confirmación explícita de esta regla a través de la Circular N.º 16 del actual certamen.

Ante este escenario legal, la federación anunció el análisis de todas las opciones disponibles con el objetivo de "salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo".

Sobre la acción de la tarjeta roja, Balogun expresó que es "algo que pasó, así que tenemos que seguir adelante" y consideró "justa" una potencial amonestación menor. Con el goleador a entera disposición del entrenador Mauricio Pochettino, Estados Unidos enfrentará a Bélgica este lunes por el pase a la próxima ronda.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Neymar desconsolado tras la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo de 2026.

Video: el desgarrador llanto de Neymar en la cancha por la eliminación de Brasil del Mundial 2026

Brasil perdió 2-1 con Noruega por el Mundial 2026.

Batacazo en el Mundial: Brasil perdió 2-1 con Noruega con un doblete de Haaland y quedó eliminado en los octavos

Los mexicanos calentaron la previa del partido de octavos.

Videos: con mariachis y fuegos artificiales, los hinchas mexicanos no dejaron dormir a los jugadores de Inglaterra

Folarin Balogun.

Polémica en el Mundial 2026: la FIFA anuló la suspensión de un futbolista y Trump le agradeció

Kylian Mbappé.

Un futbolista de Paraguay reveló una particular discusión con Kylian Mbappé: "¿Me querés dar un beso?"

Polémica decisión de la FIFA: un arbitro frances dirigirá el partido entre Argentina y Egipto

Un árbitro francés dirigirá el partido entre Argentina y Egipto

últimas noticias

El 58% desaprueba a Milei en medio de la preocupación por la corrupción. 

Casi la mitad de los argentinos ya ve a la corrupción como el mayor problema de la Argentina

Hace 4 minutos
Brigadistas de Córdoba y Santa Fe que viajaron a Venezuela.

El Gobierno envió otro grupo de brigadistas a Venezuela para relevar a los primeros equipos asignados

Hace 20 minutos
Diego Santilli junto a Javier Milei.

Santilli afirmó que "para que la Argentina no vuelva atrás, el Presidente tiene que reelegir"

Hace 21 minutos
Moria Casán y Georgina Barbarossa se reconciliaron en los Martín Fierro 2026.

Moria Casán y Georgina Barbarossa bailaron juntas en la fiesta de cumpleaños de Ángel de Brito

Hace 23 minutos
Falsos recolectores de residuos tenían un amplio prontuario delictivo.

Belgrano: se hicieron pasar por recolectores de basura e intentaron robar una veterinaria

Hace 1 hora