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23 de junio de 2026 Inicio

El partido que sueña el Mundial 2026: cuándo podrían enfrentarse Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Tras liderar la goleada de Portugal ante Uzbekistán, el Bicho rompió el silencio sobre un posible cruce con la Selección argentina. Aunque calificó el duelo de "top", protagonizó un momento de furia cuando le preguntaron por el presente del crack rosarino.

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Messi y Cristiano Ronaldo se merecen un cruce mundialista.

Messi y Cristiano Ronaldo se merecen un cruce mundialista.

El astro portugués Cristiano Ronaldo volvió a ser el centro del mundo futbolístico al anotar un doblete en la victoria de Portugal por 5-0 frente a Uzbekistán por la segunda fecha del Grupo K. A sus 41 años, el delantero descargó su frustración tras lo que calificó como una "semana oscura" y llena de críticas, celebrando sus tantos con un desafiante grito de "he vuelto" ante las cámaras. Con esta actuación, el delantero del Al-Nassr no solo aseguró prácticamente el pase de su Selección a la siguiente ronda, sino que también se convirtió en el máximo goleador de Portugal en la historia de los Mundiales con 10 tantos, superando la marca de Eusebio.

Cristiano Ronaldo convirtió para Portugal.
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Sin embargo, el clima festivo se transformó en tensión absoluta durante la conferencia de prensa posterior. Al ser consultado por un cronista que comenzó su pregunta mencionando que "ayer Lionel Messi anotó dos goles...", Ronaldo cambió su semblante de inmediato. Sin dejar terminar al periodista, lo ignoró por completo, le quitó la vista y pidió la "siguiente pregunta". Antes de retirarse, lanzó una advertencia directa a los medios presentes: "Depende de la pregunta. Si no, yo no te respondo", expresó.

A pesar de evitar hablar sobre el desempeño individual de su histórico rival, el portugués sí se refirió a un eventual enfrentamiento entre Portugal y la Selección argentina en las fases de eliminación directa. El Bicho reconoció que un partido de esa magnitud sería "top", aunque aclaró que, por el momento, es una posibilidad que "no tiene mucho sentido" analizar hasta que se definan las posiciones de los grupos.

Al marcar este doblete con 41 años y 138 días, CR7 superó a Messi como el jugador de mayor edad en lograr dos goles en un mismo partido mundialista. Además, se consolidó como el único futbolista en la historia en anotar en seis Copas del Mundo distintas (desde 2006 a 2026), una marca que el propio Messi posee en presencias, pero no en efectividad goleadora en todas las ediciones (Leo no marcó en el Mundial 2010 de Sudáfrica). Actualmente, el luso suma 974 goles en su carrera, manteniéndose por encima de los 916 que cosecha el astro rosarino.

El mundo del fútbol ya hace cuentas para el choque de titanes. Como Argentina ya se aseguró el primer puesto del Grupo J, el camino de Portugal determinará cuándo podrían cruzarse. Si los lusos ganan su zona, el duelo sería en cuartos de final el 11 de julio; si clasifican como uno de los mejores terceros, se verían en semifinales el 15 de julio. La única vía para una histórica final entre Messi y Ronaldo sería que Portugal termine en el segundo lugar de su grupo, lo que trasladaría el enfrentamiento al domingo 19 de julio.

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