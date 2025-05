El palazo de Gabriel Milito a Fernando Gago en su presentación como DT de Chivas: "Jamás escucharía a..."

Acompañado por el Director Deportivo del club, Javier Mier , el exentrenador de Atlético Mineiro, donde llegó a la final de la Copa Libertadores 2024, disparó contra Pintita, quien dejó Chivas en medio de una tormentosa salida para marcharse al Xeneize a fines de 2024. “Yo estoy acá para cumplir con mi contrato y si es posible, y todo va como lo soñamos, extenderlo . Así lo marca mi historia como entrenador. Agradezco día a día a los que me eligieron por la oportunidad", expresó.

Además, agregó: "Por lo tanto, respeto las decisiones de todo el mundo, pero de la misma manera que a mí no me gustaría que mientras yo esté en funciones, Javier (Mier, director deportivo de Chivas) o la institución busque otro entrenador mientras yo esté trabajando, yo jamás escucharía a un club mientras pertenezca a Chivas. Lo hice así en mi anterior paso por Atlético Mineiro y en los distintos clubes a los que dirigí. Será exactamente igual“

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Chivas/status/1927196931068936563&partner=&hide_thread=false Unidos como un solo Rebaño. Desde hoy la Nación Chiva le acompaña en cada paso pic.twitter.com/M396tnWQ6A — CHIVAS (@Chivas) May 27, 2025

El Mariscal, que dirigirá en el fútbol mexicano por primera vez, dejó atrás rumores de vinculación con el equipo de la Ribera y posibles ambiciones para involucrarse en la política de Independiente, el club de sus amores. “Tuve distintos ofrecimientos. No me interesa entrar en que tipo de ofrecimientos o qué clubes, porque no tiene ningún sentido en este momento", dijo. Y agregó: "Yo estoy muy feliz y muy agradecido de hoy formar parte de Chivas".

El argentino de 44 años llegó a un club que marcha lejos de los puestos de vanguardia en la Liga MX y quiere volver a ser protagonista: “Tanto yo como mi cuerpo técnico venimos con mucha ilusión y compromiso, con intenciones que esta unión que acaba de comenzar sea maravillosa. Trabajaremos con convicción, transparencia y paciencia. Estamos convencidos que con estos jugadores podemos hacer algo grande”, acotó en su presentación.

Gabriel Milito había sido despedido de Mineiro a fines de diciembre después de perder la Libertadeores y tras malos resultados en el torneo local. Allí ganó el campeonato mineiro, su primer título como entrenador, y llevó al equipo a las final de la Copa do Brasil.

Mirá la polémica respuesta de Gabriel Milito