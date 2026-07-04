En Vivo
4 de julio de 2026 Inicio

El insulto argentino de Kylian Mbappé en pleno partido entre Francia y Paraguay: "¡La c... de tu madre!"

La estrella francesa tuvo un duelo aparte con los defensores paraguayos en la victoria por 1-0 en Filadelfia y, en medio del encuentro, lanzó un par de insultos que sorprendió a todos.

Por
El delantero del Real Madrid es uno de los goleadores del Mundial.

El delantero del Real Madrid es uno de los goleadores del Mundial.

La victoria de Francia frente a Paraguay por 1-0, por los octavos de final del Mundial 2026 disputado en Filadelfia, fue a puro roce y marcado por una alta tensión entre los jugadores. En un partido que los europeos lograron destrabar recién en el segundo tiempo gracias a un penal, el gran protagonista fue Kylian Mbappé, quien tuvo un duelo aparte con los defensores paraguayos y sorprendió a todos con un insulto bien argentino en pleno encuentro.

Lionel Messi y Kylian Mbappé comparten el primer puesto del ranking en la disputa por la Bota de Oro. 
Te puede interesar:

Con el tanto ante Paraguay, Mbappé igualó a Messi en la tabla de goleadores del Mundial 2026

La insólita situación, que se volvió viral rápidamente, fue el inesperado insulto de la estrella del Real Madrid. Mbappé, quien domina el idioma castellano tras permanecer dos años en Madrid, eligió una puteada típicamente rioplatense para increpar al defensor Junior Alonso: "¡La c... de tu madre!", le gritó en reiteradas ocasiones.

La agresividad no fue solo verbal, ya que Mbappé sufrió la intensidad defensiva de los paraguayos durante los 90 minutos. El delantero recibió una falta sin pelota de Matías Galarza Fonda y una patada en el suelo por parte de Juan José Cáceres (ex Racing y Lanús), situaciones que no fueron sancionadas por el árbitro uzbeco Ilgiz Tantashev ni revisadas por el VAR.

Tras el pitazo final, la soberbia de Mbappé volvió a encender la mecha. El delantero celebró de forma desafiante gritándoles "a casa" a sus rivales y ninguneó al arquero de San Lorenzo, Orlando Gill, negándole el saludo cuando este intentó darle la mano. La actitud del francés provocó un nuevo tumulto en el que Gill terminó lanzándole la pelota por la espalda. Con este escandaloso 1 a 0, Francia eliminó a Paraguay y ahora se prepara para enfrentar a Marruecos en los cuartos de final.

Noticias relacionadas

Boca jugó dos amistosos frente a Defensa y Justicia: ganó uno y empató el otro.

El Boca del Vasco Arruabarrena puso primera: un triunfo, un empate y la presentación de un refuerzo

Colapinto despistó y largará 19° en Silverstone.
play

Colapinto quedó eliminado en la Q1 y saldrá en los puestos del fondo en Silverstone

Colapinto corre la carrera Sprint.

Producto de una excelente excelente largada, Colapinto se recuperó en la sprint de Silverstone: terminó 12°

La Selección celebró el triunfo ante Cabo Verde e irá por Egipto. 

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina, tras el triunfo por 3 a 2 ante Cabo Verde

Lionel Messi habló tras la agónica victoria ante Cabo Verde.

Messi, crítico tras la victoria ante Cabo Verde: "Sabíamos que iba a ser difícil, nadie te regala nada"

Lisandro Martínez puso el 2-1.

Video: así fue el golazo de Lisandro Martínez para el 2-1 de Argentina ante Cabo Verde

últimas noticias

play

Fernando Borroni analizó el rumbo del Gobierno en TVR: "Con Santilli no va a cambiar nada"

Hace 2 minutos
Se cumplió una semana de la trágica muerte de la periodista.

Revelaron un dato clave sobre Ernestina Pais a una semana de su muerte

Hace 32 minutos
play
Imágenes impactantes del accidente entre un camión y una camioneta en La Plata. Una mujer murió a raíz del fuerte choque. 

Murió una mujer tras un choque frontal entre una camioneta y un camión en La Plata

Hace 44 minutos
Mauro Icardi volvió a cruzar a Yanina Latorre.

Mauro Icardi volvió a cruzar a Yanina Latorre: "Pensé que estabas para más"

Hace 1 hora
Antonela ya se había manifestado respecto a los rumores.

El mensaje privado de Antonela Roccuzzo a Sofi Martínez tras los rumores con Messi

Hace 1 hora