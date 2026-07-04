El insulto argentino de Kylian Mbappé en pleno partido entre Francia y Paraguay: "¡La c... de tu madre!" La estrella francesa tuvo un duelo aparte con los defensores paraguayos en la victoria por 1-0 en Filadelfia y, en medio del encuentro, lanzó un par de insultos que sorprendió a todos. Por Agregar C5N en









El delantero del Real Madrid es uno de los goleadores del Mundial.

La victoria de Francia frente a Paraguay por 1-0, por los octavos de final del Mundial 2026 disputado en Filadelfia, fue a puro roce y marcado por una alta tensión entre los jugadores. En un partido que los europeos lograron destrabar recién en el segundo tiempo gracias a un penal, el gran protagonista fue Kylian Mbappé, quien tuvo un duelo aparte con los defensores paraguayos y sorprendió a todos con un insulto bien argentino en pleno encuentro.

¡¡SE PICÓ EN FILADELFIA: LOS FUTBOLISTAS PARAGUAYOS, ENOJADOS CON MBAPPÉ!! #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2XFtdFNNiC — DSPORTS (@DSports) July 4, 2026 La insólita situación, que se volvió viral rápidamente, fue el inesperado insulto de la estrella del Real Madrid. Mbappé, quien domina el idioma castellano tras permanecer dos años en Madrid, eligió una puteada típicamente rioplatense para increpar al defensor Junior Alonso: "¡La c... de tu madre!", le gritó en reiteradas ocasiones.

La agresividad no fue solo verbal, ya que Mbappé sufrió la intensidad defensiva de los paraguayos durante los 90 minutos. El delantero recibió una falta sin pelota de Matías Galarza Fonda y una patada en el suelo por parte de Juan José Cáceres (ex Racing y Lanús), situaciones que no fueron sancionadas por el árbitro uzbeco Ilgiz Tantashev ni revisadas por el VAR.

El árbitro pitó el final del partido, Orlando Gill quiso saludar a Mbappé y él prefirió gritarle en la cara y no saludarlo.



Soberbia pura. https://t.co/nM5k4t86RV pic.twitter.com/J9uQsYjyyH — lorem ipsum (@altashanta) July 4, 2026

Tras el pitazo final, la soberbia de Mbappé volvió a encender la mecha. El delantero celebró de forma desafiante gritándoles "a casa" a sus rivales y ninguneó al arquero de San Lorenzo, Orlando Gill, negándole el saludo cuando este intentó darle la mano. La actitud del francés provocó un nuevo tumulto en el que Gill terminó lanzándole la pelota por la espalda. Con este escandaloso 1 a 0, Francia eliminó a Paraguay y ahora se prepara para enfrentar a Marruecos en los cuartos de final.