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7 de julio de 2026 Inicio

Este miércoles no hay partidos por el Mundial 2026: cómo sigue el fixture

La Selección argentina consiguió un sufrido triunfo 3-2 contra Egipto en el primer partido de la jornada por los octavos de final, mientras que luego Suiza se impuso sobre Colombia por penales. Ahora habrá que esperar para que se reanude la acción, de cara a los cuartos.

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Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Kylian Mbappé y Lionel Messi.

El Mundial 2026 tuvo una jornada frenética este martes después del sufrido triunfo 3-2 de la Selección argentina sobre Egipto y la victoria 4-3 en la tanda de penales de Suiza contra Colombia. Se trató de los últimos encuentros de los octavos de final, que terminaron de definir el cuadro de los cuartos.

La Selección argentina va por Suiza en cuartos de final. 
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La siguiente ronda de la Copa del Mundo comenzará el jueves con el partido entre Francia y Marruecos, por lo que este miércoles no se jugarán encuentros. De esta manera, el torneo tendrá el primer día sin actividad desde que comenzó el 11 de junio, ya que la FIFA determinó que haya un pequeño parate entre las instancias.

Lionel Messi volvió a convertir para la Selección argentina.

Lionel Messi volvió a convertir para la Selección argentina.

En tanto, luego del encuentro entre los Azules y el equipo africano, el viernes se disputará el cruce de España con Bélgica. Por último, Noruega enfrentará a Inglaterra y después la Selección argentina chocará con Suiza, en el marco del cierre de los partidos de los cuartos de final.

Tras el encuentro de la Selección argentina con los europeos, habrá otro parate hasta el martes, cuando se disputará el primer choque por las semifinales del campeonato y al día siguiente se jugará el otro partido rumbo a la final del torneo, en el que la albiceleste busca defender el título de Qatar 2022.

El fixture de los cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio

  • 17:00: Francia - Marruecos (Boston Stadium)

Viernes 10 de julio

  • 16:00: España - Bélgica (SoFi Stadium)

Sábado 11 de julio

  • 18:00: Noruega - Inglaterra (AT&T Stadium)
  • 22:00: Argentina - Suiza (Kansas City Stadium)

El fixture de las semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio

  • 16:00: Francia o Marruecos - España o Bélgica (Dallas Stadium)

Miércoles 15 de julio

  • 20:00: Noruega o Inglaterra - Argentina o Suiza (Atlanta Stadium)

El partido por el tercer puesto del Mundial 2026

Sábado 18 de julio

  • 18:00: Perdedor de la semifinal 1 - Perdedor de la semifinal 2 (Hard Rock Stadium)

La final del Mundial 2026

Domingo 19 de julio

  • 16:00: Ganador de la semifinal 1 - Ganador de la semifinal 2 (MetLife Stadium)
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