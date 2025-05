Dura derrota del Inter Miami de Lionel Messi: fue goleado 4-1 por Minessota United en la MLS

El astro argentino, que hizo el único gol de Las Garzas de visitante, jugó todo el partido y fue lo más rescatable de su equipo, que no levanta cabeza en el campeonato y ya se ubica en la cuarta posición, lejos de la punta.

Inter Miami perdió por 4 a 1 frente a Minnesota United de visitante , en el Allianz Field por la undécima fecha de la Major League Soccer (MLS) y quedó en la cuarta posición de la Conferencia Este. Pese al gol de Lionel Messi , las Garzas no estuvieron a la altura y cayeron sin atenuantes en un torneo que no levanta cabeza.

El equipo de Javier Mascherano no está pasando su mejor momento futbolístico. Eliminado en las semifinales de Concachampios a manos de Vancouver Whitecaps, los de Florida sintieron ese golpe y de a poco caen en la tabla de posiciones del torneo local. Esta vez, no pudo hilar su segundo triunfo consecutivo después de lo que había sido el 4-1 contra New York RB en Florida y suma 21 puntos, a tres del líder Columbus Crew.