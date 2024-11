Diego Placente es el nuevo entrenador de la Selección Sub 20

El director técnico de la Sub 15 y Sub 17 fue confirmado por la Asociación del Fútbol Argentino como el sucesor de Javier Mascherano, quien será el flamante DT de Inter Miami.

El entrenador Diego Placente fue confirmado como nuevo DT de la Selección argentina Sub 20, tras la salida de Javier Mascherano al Inter Miami. El conductor de la Sub 15 y Sub 17 se hará cargo de la categoría mayo de las juveniles que en enero del 2025 buscará la clasificación al Mundial de Chile de la categoría