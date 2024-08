Dibu Martínez renovó en Aston Villa por 5 años: "Ya gané todo con Argentina, podemos ganar un trofeo acá"

En ese sentido explicó: “Como dije antes, este club está mejorando, el estadio, la tienda oficial. El club va hacia adelante todos los años. Ya gané todo con la camiseta de Argentina, aún pienso que podemos ganar un trofeo acá. Eso es algo que nos falta en este club y la meta en estos próximos cuatro años es ver si podemos lograr eso”.

Embed - Aston Villa FC on Instagram: "He’s here to stay."