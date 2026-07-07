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7 de julio de 2026 Inicio

Video: la reacción de Lionel Scaloni en el tercer gol de la Selección argentina frente a Egipto

El entrenador argentino quedó estupefacto tras el cabezazo de Enzo Fernández, que sentenció la agónica victoria y el pase a la siguiente ronda.

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La reacción de Lionel Scaloni al gol de Enzo Fernández

La reacción de Lionel Scaloni al gol de Enzo Fernández

Lionel Scaloni vivió el partido a flor de piel y, tras el explosivo festejo en el 2-2 entre Argentina y Egipto, después del testazo de Enzo Fernández quedó sin palabras. Argentina está en cuartos de final del Mundial 2026.

Lionel Messi se quebró luego del agónico triunfo de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.
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El entrenador argentino se caracteriza por tener reacciones medidas durante los partidos, de hecho cuando Argentina salió campeón en Qatar 2022, se hizo viral por una pasiva reacción tras el penal convertido de Montiel ante Francia.

Scaloni se tapó la boca on las manos, casi incrédulo por lo que estaba ocurriendo. Tras abrazarse con el cuerpo técnico, se puso a hablar con el árbitro pidiendo la hora.

Video: la reacción de Lionel Scaloni al gol de Enzo Fernández frente a Egipto

Noticia en desarrollo.-

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