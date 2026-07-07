Video: la reacción de Lionel Scaloni en el tercer gol de la Selección argentina frente a Egipto El entrenador argentino quedó estupefacto tras el cabezazo de Enzo Fernández, que sentenció la agónica victoria y el pase a la siguiente ronda. Por Agregar C5N en









La reacción de Lionel Scaloni al gol de Enzo Fernández

Lionel Scaloni vivió el partido a flor de piel y, tras el explosivo festejo en el 2-2 entre Argentina y Egipto, después del testazo de Enzo Fernández quedó sin palabras. Argentina está en cuartos de final del Mundial 2026.

El entrenador argentino se caracteriza por tener reacciones medidas durante los partidos, de hecho cuando Argentina salió campeón en Qatar 2022, se hizo viral por una pasiva reacción tras el penal convertido de Montiel ante Francia.

Algo así le pasó en el 3-2. Argentina se jugaba el todo por el todo durante el segundo tiempo y, después de una excelente jugada que fabricó solo Lautaro Martínez, el centro cayó perfecto en la cabeza de Enzo Fernández y fue solo cuestión de empujarla con fuerza para cerrar un gol agónico.

Scaloni se tapó la boca on las manos, casi incrédulo por lo que estaba ocurriendo. Tras abrazarse con el cuerpo técnico, se puso a hablar con el árbitro pidiendo la hora.