En Vivo
7 de julio de 2026 Inicio

Mundial 2026: presentaron cuál será la pelota que se utilizará en las semifinales y la final

A poco de finalizar la ronda de los octavos de final, la FIFA dio a conocer el nuevo balón que tendrá otro diseño y colores para los últimos cuatro partidos de la Copa del Mundo.

Por
La nueva pelota se llamará Trionda Final y será de base blanca con destellos de dorado y roja.

La nueva pelota se llamará Trionda Final y será de base blanca con destellos de dorado y roja.

FIFA

Entrando en la recta final del Mundial 2026, la FIFA presentó la nueva pelota que se utilizarán durante las semifinales y la final, es decir, los últimos seis partidos de la competencia mundialista.

La gente ya llega al estadio.
Te puede interesar:

Mundial 2026: se definen los últimos dos equipos que jugarán cuartos de final

Tal como sucedió en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el balón cambiará de diseño en cuanto al dibujo y los colores. Si bien mantendrá la base blanca, ahora combinará los colores con dorado sobre una base negra, haciendo alusión a la Copa, combinando detalles con el rosa y rojo.

La misma, que se llamará Trionda Final, contará en sus paneles los nombres de las ciudades sedes de los últimos duelos del certamen, es decir, Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey. El resto de las ciudades se verán escritas en los gráficos triangulares que recorren su superficie.

El mismo tiempo, se informó que el balón seguirá utilizando la tecnología Connected Ball, el sistema que ofrece datos en tiempo real para los árbitros y que trabaja en consonancia con el offside semiautomático y detecta los contactos con mayor precisión.

Mundial 2026: cuándo se jugarán los cuartos, semifinales y la final

Cuartos de final

  • Francia vs Marruecos: jueves 9 de julio, a las 17 en Boston Stadium, Foxborough.
  • España vs Bélgica: viernes 10 de julio, a las 16 en SoFi Stadium
  • Noruega vs Inglaterra: sábado 11 de julio, a las 18 en Miami Stadium, Miami.
  • Argentina/Egipto vs. Colombia/Suiza: sábado 11 de julio, a las 22 en Kansan City

Semifinales

Se jugarán el 14 y 15 de julio a las 16, en ambas instancias, en Dallas y Atlanta, respectivamente. Por su parte, el tercer y cuarto puesto será el 18 de julio a las 18.

Final

Se jugará el 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey a las 16.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Argentina juega con Egipto por el pase a los cuartos de final. 

En vivo: la Selección empata 0-0 con Egipto, en busca de los cuartos de final

Continúa la tensión entre Celeste Amarilla y Kylian Mbappé tras la eliminación de Paraguay ante Francia en octavos de final del Mundial 2026.
play

La senadora paraguaya que se cruzó con Kylian Mbappé le exigió disculpas o lo denunciará por violencia de género

Hasta los octavos de final, en total, fueron 11 los entrenadores que dejaron su cargo

La picadora del Mundial 2026: quiénes son los entrenadores que no continúan en su cargo

El provocador baile de Lukaku contra Donald Trump que encendió la bronca de los estadounidenses

La gastada de Lukaku a Trump que encendió la bronca de EEUU tras la eliminación del Mundial

Paraguay expresó su solidaridad a quienes pudieran haberse sentido afectados

El duro comunicado del gobierno de Paraguay tras la declaración de una senadora contra Mbappé

Sofi Martínez habló sobre Messi.

El sentido mensaje de Sofi Martínez a Messi, a pocas horas del partido de la Selección argentina

últimas noticias

Escándalo internacional: un buque de guerra británico atravesó aguas argentinas sin autorización

Un buque de guerra británico atravesó aguas argentinas sin autorización

Hace 21 minutos
Nigro fue eliminado de Gran Hermano.

¿Hay favoritismo? El llamativo detalle de la eliminación de Nigro de Gran Hermano que impactó a todos

Hace 26 minutos
Quedan 18 participantes en la casa más famosa del país.

Apasionante definición: quién fue eliminado de Gran Hermano este lunes 6 de julio

Hace 33 minutos
El conductor dio cuenta de un giro inesperado cuando se acerca el final del reality.

Santiago del Moro hizo el anuncio más importante de Gran Hermano: ¿cambia el juego por completo?

Hace 37 minutos
Conmoción: murió un reconocido periodista rosarino

Conmoción: murió un reconocido periodista rosarino

Hace 1 hora