Mundial 2026: presentaron cuál será la pelota que se utilizará en las semifinales y la final

Entrando en la recta final del Mundial 2026, la FIFA presentó la nueva pelota que se utilizarán durante las semifinales y la final, es decir, los últimos seis partidos de la competencia mundialista.
A poco de finalizar la ronda de los octavos de final, la FIFA dio a conocer el nuevo balón que tendrá otro diseño y colores para los últimos cuatro partidos de la Copa del Mundo.
Entrando en la recta final del Mundial 2026, la FIFA presentó la nueva pelota que se utilizarán durante las semifinales y la final, es decir, los últimos seis partidos de la competencia mundialista.
Tal como sucedió en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el balón cambiará de diseño en cuanto al dibujo y los colores. Si bien mantendrá la base blanca, ahora combinará los colores con dorado sobre una base negra, haciendo alusión a la Copa, combinando detalles con el rosa y rojo.
La misma, que se llamará Trionda Final, contará en sus paneles los nombres de las ciudades sedes de los últimos duelos del certamen, es decir, Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey. El resto de las ciudades se verán escritas en los gráficos triangulares que recorren su superficie.
El mismo tiempo, se informó que el balón seguirá utilizando la tecnología Connected Ball, el sistema que ofrece datos en tiempo real para los árbitros y que trabaja en consonancia con el offside semiautomático y detecta los contactos con mayor precisión.
Se jugarán el 14 y 15 de julio a las 16, en ambas instancias, en Dallas y Atlanta, respectivamente. Por su parte, el tercer y cuarto puesto será el 18 de julio a las 18.
Se jugará el 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey a las 16.