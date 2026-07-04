Tras la eliminación del Mundial 2026, un jugador de Paraguay se quebró en vivo: "Todos tenemos algo que aprender" El ex River Matías Galarza Fonda habló después de la derrota por 1-0 en los octavos de final, hizo un balance de su desempeño en la Copa del Mundo y destacó el apoyo que recibió durante la competencia. Por Agregar C5N en









Tras la eliminación de Paraguay, Matías Galarza Fonda dialogó con la prensa y se emocionó. X: @Albirroja

La eliminación de Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 dejó imágenes de profunda emoción entre los futbolistas de la Albirroja. Uno de los más conmovidos fue Matías Galarza Fonda, quien, tras la caída por 1-0 frente a Francia, reflexionó sobre el aprendizaje que le dejó la competencia y se quebró en vivo.

"No me gusta hablar de lo personal, pero yo siempre trato de aprender todos los días: de mis compañeros, de donde estoy y de donde me toque", expresó el mediocampista. Luego agregó: "Creo que todos siempre tenemos algo que aprender, en los momentos buenos y en los momentos malos".

Matías Galarza Fonda y la emoción al analizar su #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/TTt0MOXza6 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) July 5, 2026 El volante, que actualmente juega en el Atlanta United de la MLS y tuvo un paso por River Plate, también hizo un balance de su actuación en el certamen. "Estoy muy orgulloso del Mundial que hice porque todos me ayudaron: utileros, compañeros, cuerpo técnico, psicólogo, coaching", aseguró.

Por último, Galarza volvió a destacar el crecimiento que tuvo durante el torneo y valoró el respaldo recibido desde su llegada a la Selección paraguaya. "Yo siempre aprendo. Muy orgulloso con el Mundial que hice individualmente", concluyó visiblemente emocionado y al borde de las lágrimas. El futbolista fue una de las piezas clave del equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

Matías Galarza Fonda, jugador fundamental en el equipo de Gustavo Alfaro. Redes sociales "Entré en un momento de calentura": Orlando Gill confesó que le dio un pelotazo a Mbappé El picante cruce entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más polémicas del torneo. Tras el pitazo final que decretó la clasificación de Les Bleus gracias al gol de penal de Kylian Mbappé, el arquero paraguayo Orlando Gill reaccionó de manera desmedida: le tiró un fuerte pelotazo al delantero del Real Madrid.

Después del partido, el jugador de San Lorenzo no esquivó la polémica sino que, por el contrario, explicó los motivos de su enojo. "Como no me dio bola, entré en un momento de calentura", confesó sin filtros el arquero de la Albirroja. MBAPPÉ IGNORÓ A GILL CUANDO LO QUISO SALUDAR LUEGO DEL PARTIDO. pic.twitter.com/YJh896AQXk https://t.co/nVUplpzAI1 — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 4, 2026 En declaraciones a la prensa, Gill admitió que su reacción nació de la frustración y la impotencia al sentirse ninguneado por la estrella del partido, quien previamente se había negado a cruzar palabras con él en el campo de juego.