"Tenemos a Salah y a 26 Messis", desafió el cuerpo técnico de Egipto a días de enfrentar a Argentina

Ibrahim Hassan se mostró confiado con la composición del equipo africano para enfrentar a la Albiceleste este martes. "No vemos a Messi, decimos a los jugadores que salgan y jueguen sin fijarse en el rival", apuntó el hermano del DT egipcio.

El hermano del DT de Egipto, Ibrahim Hassan , desestimó a la Selección argentina a días del partido por el pase a cuartos de final de este martes y elogió la composición del equipo africano, como había hecho el defensor de Argelia Rafik Belghali antes de perder 3-0 con Argentina.

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"No vemos a Messi; decimos a los jugadores que salgan y jueguen sin fijarse en el rival. Ellos tienen a (Lionel) Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah y a 26 Messis, y ojalá Dios nos recompense ", remarcó el integrante del cuerpo técnico al canal egipcio Sada al-Balad.

Es cierto que tampoco habla sobre el vacío ya que Egipto llegó al torneo sin una sola victoria en toda su historia en Mundiales y, en el Grupo G, cambió ese registro de manera contundente.

En Vancouver, la Selección africana derrotó a Nueva Zelanda 3-1 con gol de Salah para inscribir su primer triunfo en la competencia. Antes había empatado 1-1 con Bélgica en el debut, y después igualó 1-1 con Irán en el cierre de la fase de grupos. Con 5 puntos, terminó segundo en el grupo, detrás de los belgas únicamente por diferencia de goles .

La clasificación a la Ronda de 32 fue el primer escalón. El segundo llegó el 3 de julio en Arlington, Texas, ante Australia: 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, y 4-2 en la tanda de penales.

“Mohamed Salah se está encontrando a sí mismo junto a Hossam Hassan y con la selección egipcia. Es un gran ejemplo a seguir dentro del equipo”, describió el hermano del entrenador y, sobre él, precisó: "Hossam prepara cada partido como un examen: estudia al rival y se aprende de memoria todo lo que los jugadores deben saber, por eso el plantel lo conoce todo".

El objetivo de Egipto en el Mundial 2026

“Les decimos: ‘Jugad y dadlo todo; no sabemos si volveremos a un Mundial’”, afirmó Ibrahim Hassan, quien también mencionó a Haytham como un jugador que cumplió ante Australia y al que se le darán minutos según el desarrollo del encuentro ante Argentina.

El integrante del cuerpo técnico concluyó: “Desde el primer día les dijimos a los jugadores que no se trata solo de participar; nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible en el torneo”.