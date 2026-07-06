Insólita lesión de Jordan Henderson tras la clasificación de Inglaterra: fue a festejar y lo retiraron en camilla

El volante de Brentford, suplente en el cruce ante México, había ido a celebrar junto a los hinchas ubicados en una de las cabeceras del Azteca y, al saltar los carteles de publicidad, se golpeó la rodilla y tuvo que ser atendido por el cuerpo médico. "Parece realmente grave", confirmó Thomas Tuchel, DT inglés.

La clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una imagen tan preocupante como insólita. El mediocampista Jordan Henderson debió ser trasladado a un hospital luego de sufrir una lesión en la muñeca durante los festejos por la victoria 3-2 sobre México, resultado que aseguró el pase del conjunto europeo a la siguiente instancia.

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El experimentado volante, de 36 años, protagonizó el accidente cuando se acercó a celebrar con los simpatizantes ingleses ubicados detrás de uno de los arcos del Estadio Azteca. En medio de la euforia, perdió el equilibrio al subirse a las vallas publicitarias y cayó de manera brusca sobre el terreno de juego.

La asistencia médica ingresó rápidamente y, tras inmovilizarlo, Henderson fue retirado en camilla antes de ser derivado a un centro de salud para una evaluación más exhaustiva.

Jordan Henderson se fracturó luego de saltar los carteles de publicidad. Se pierde el resto del Mundial. pic.twitter.com/tLPgROolKm

Finalizado el encuentro, el entrenador Thomas Tuchel confirmó que la lesión genera preocupación dentro del plantel inglés. "Jordan se cayó durante el festejo y se lesionó la muñeca. Todo indica que es una lesión muy seria" , señaló el DT de Inglaterra en conferencia de prensa . Además, explicó que el futbolista permaneció internado para realizarse estudios y no regresó junto al resto de la delegación.

La situación representa un nuevo problema para Inglaterra de cara al cruce de cuartos de final frente a Noruega . Si bien Henderson tuvo escasa participación en el torneo, apenas sumó algunos minutos como suplente en la fase de grupos , su experiencia era considerada un respaldo importante para el plantel.

El seleccionado inglés ya afronta otras bajas sensibles: Reece James quedó descartado por una lesión muscular sufrida en el debut, mientras que Jarell Quansah no podrá jugar los cuartos de final tras haber sido expulsado frente a México.

¡INSÓLITO! Jordan Henderson fue retirado en camilla tras los festejos de la clasificación por caer mal al saltar los carteles de publicidad en el Estadio Azteca.



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¿La FIFA permite reemplazar a Henderson si no vuelve a jugar?

El reglamento de la Copa Mundial de la FIFA no contempla reemplazos de futbolistas una vez cerrada la lista definitiva de jugadores al inicio del torneo. Las sustituciones por lesión solo están permitidas antes del comienzo de la competencia y en casos debidamente certificados por la Comisión Médica de la FIFA.

En consecuencia, si los estudios confirman que Henderson no podrá volver a jugar durante el Mundial, Inglaterra deberá afrontar el resto del certamen con el plantel disponible y sin la posibilidad de incorporar otro futbolista en su lugar. Tuchel aguardará el parte médico definitivo para conocer el alcance de la lesión y definir cómo reorganizará el mediocampo de cara al duelo frente a Noruega.