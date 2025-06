Alexis Mac Allister lamentó su ausencia en la Selección argentina: "Me da bronca no estar"

En diálogo con DSports, Mac Allister explicó el motivo de su ausencia en la Selección argentina. "No estar en la lista me da bronca, a veces es una pregunta que me hago día a día. Durante el año estuve con algunos problemas. No hay una lesión grande pero es preferible descansar antes de que se agrave. El Mundial está muy cerca", expresó en referencia a las molestias físicas que sufrió.