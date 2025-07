Cecilia Moreau llamó a "llenar el Congreso de diputados opositores" para "ponerle límites institucionales" a Javier Milei

"Las leyes salen y se sostienen porque hay complicidades de todos ellos. Porque La Libertad Avanza tiene 39 diputados. El resto depende de otras fuerzas políticas. Entonces nosotros tenemos que llenar el Congreso de diputados opositores, porque si no a Milei nada le pone límites, por su personalidad. A Milei hay que ponerle límites institucionales", agregó la diputada.

La referente del Frente Renovador conoce muy bien al presidente Milei de la Cámara de Diputados, cuando el libertario ocupaba una banca y ella presidía el cuerpo. En ese sentido, se atrevió a revelar una conversación que ambos tuvieron luego del balotaje de noviembre de 2023.

"Yo una vez le dije a Javier: 'Te falta salir del micromundo tóxico de las redes sociales'. Hablé por teléfono con él a los pocos días de que había sido electo Presidente y le dije: 'Acercate a un barrio, sentate a hablar con alguien, tomate un mate, mirá a los ojos a una madre'. Las cosas básicas que vos tenés que hacer si querés gobernar este país. Javier no recorrió la Argentina, no recorre los barrios, no toca a un argentino", explicó Moreau.

Por último, la diputada, hija del también diputado Leopoldo Moreau, otrora referente de la UCR, reconoció que hoy se siente "más peronista que radical", a pesar de la tradición familiar.

"Me di cuenta que yo no era radical. Me di cuenta que soy profundamente alfonsinista. Alfonsín fue una circunstancia histórica del radicalismo, que en realidad creo que debe haber fastidiado a muchos radicales", explicó Moreau.