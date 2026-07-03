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3 de julio de 2026 Inicio

A qué hora juega Argentina vs. Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026 y dónde verlo

La Albiceleste inicia la fase de definición directa este viernes frente a un rival que sorprendió en fase de grupos y consiguió una clasificación histórica. La transmisión estará disponible en señal abierta y en múltiples plataformas digitales.

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Estas selecciones nunca antes se habían enfrentado.

Estas selecciones nunca antes se habían enfrentado.

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La Selección argentina debuta en la fase eliminatoria del Mundial 2026 este viernes cuando enfrente a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, en los 16avos de final. El equipo de Lionel Scaloni llega a esta instancia con puntaje ideal tras liderar el Grupo J con victorias ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), mientras que los "Tiburones Azules" hicieron historia al clasificarse por primera vez en su historia a una Copa del Mundo.

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El cruce es inédito, ya que ambas selecciones nunca se enfrentaron antes en ninguna instancia oficial o amistosa. Cabo Verde llegó a esta ronda como una de las grandes sorpresas del torneo, al atravesar una zona compleja que incluía a España, Uruguay y Arabia Saudita, y clasificó sumando tres empates en el Grupo H. En conferencia de prensa Scaloni no los subestimó, ya que ni él ni Rodrigo De Paul dudaron en señalar que los africanos "no están de casualidad" en esta fase.

El ganador del duelo tendrá que volver a jugar el martes 7 de julio en Atlanta, por lo que el desgaste y la gestión del plantel serán factores a tener en cuenta. Entre las novedades más importantes es espera que Lionel Messi regrese a la titularidad luego de haber descansado un tiempo en el último partido de la fase de grupos.

A qué hora se juega Argentina vs. Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026

En Argentina, el partido comenzará a las 19 horas. El ganador se definirá en 90 minutos de juego. En caso de haber empate, se jugarán dos tiempos de 15 minutos. Si la paridad persiste, habrá disparos desde el punto del penal.

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde.

Ryan Mendes, capitán de Cabo Verde.

Argentina vs. Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026: cómo verlo en vivo

En Argentina, el partido tendrá cobertura en cuatro señales. Telefe y la TV Pública lo transmitirán en señal abierta y gratuita, mientras que TyC Sports y DSports lo harán por cable y satélite respectivamente. DSports es la única señal con derechos para los 104 partidos del torneo.

Para quienes prefieran el streaming, la oferta es amplia. TyC Sports Play permite verlo luego de un registro gratuito vinculado al cableoperador. Mi Telefe y la web de la TV Pública también tendrán el partido online, y plataformas como DGO, Flow y Telecentro Play incluyen las señales deportivas en sus grillas. Disney+ Premium y Paramount+ también confirmaron la transmisión en vivo para Argentina y el resto de Latinoamérica.

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