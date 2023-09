Renault suma versiones automáticas en dos modelos

"Night Edition": así es la versión de la pick up RAM inspirada en la noche

Sandero y Stepway son dos vehículos muy importantes dentro de la gama Renault en nuestro país. Desde el año 2008 se vendieron casi 300.000 unidades de este modelo, lo que demuestra la aceptación del público, en un segmento dónde las marcas generalistas tienen pesos pesados y Renault no se queda atrás.

renault-sandero.jpg Nuevas llantas de 16" diamantadas.

Además de la novedad de las cajas automáticas, ambos modelos sumaron agregados dentro del equipamiento. Por el lado de Sandero, suma de serie el sistema Media Evolution con pantalla de 7’’ compatible con Android Auto y Apple CarPlay, anteriormente la versión entrada de gama no contaba con central multimedia. En la versión que suma la caja automática, agrega unas nuevas llantas 16’’ diamantadas.

Con respecto a Stepway, presenta un nuevo diseño de tapizado para las versiones Intens. Al igual que Sandero, en la versión con caja automática, suma llantas 16’’ diamantadas.

renault-sandero1.jpg Ahora cuenta con central multimedia en todas las versiones.

Con respecto al tren motriz, no hay novedades. Continúa ofreciendo en ambos modelos el motor naftero 1.6 litros de 115 cv de potencia, que cuenta con la particularidad de equipar cadena de transmisión (no correa), disminuyendo el costo de mantenimiento ya que no requiere recambio.

Ambos modelos cuentan con Iluminación DRL LED C-Shape + Iluminación LED trasera y presentan un alto despeje del suelo, cámara trasera, amplio espacio interior y habitabilidad, confort de marcha y baúl de 320 litros. Todas las versiones cuentan con el mismo nivel de equipamiento en materia de seguridad: 4 airbags de serie (2 frontal y 2 lateral) y Control electrónico de estabilidad (ESP) y Asistencia de arranque en pendiente (HSA).

renault-stepway1.jpg Nuevo tapizado.

Opciones de financiación de los nuevo Renault Sandero y Stepway

Renault ofrece la posibilidad de financiar la compra de estos modelos a través de Mobilize Financial Services, ofreciendo el beneficio de los primeros tres servicios de mantenimiento bonificados a quiénes compren estos vehículos en septiembre. Las alternativas de financiación más destacadas para estos modelos son:

Crédito tasa 0% de hasta $2.500.000 a 9 meses de plazo.

Crédito flex (de amortización escalonada) de hasta $4.500.000 a 36 meses de plazo, con cuotas desde $54.999 por cada $1.000.000.

renault-sandero2.jpg

Versiones y Precios de los nuevo Renault Sandero y Stepway

Sandero

Life 1.6 - $8.217.600

Intens 1.6 – $8.724.400

Intens 1.6 CVT New! - $9.228.700

Stepway