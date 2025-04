Si sentís que todo está trabado, este tránsito astral tiene la respuesta

Bajá un cambio, no te apures a reaccionar, y dejate guiar más por la intuición que por la prisa. Este movimiento astral no viene a detenerte, sino a mostrarte qué necesita revisión antes de avanzar con fuerza.

La combinación energética puede hacer que todo lo relacionado con diálogos, viajes y trámites se sienta más lento o enredado. En aries, la sensación es la de querer arrancar con todo, pero encontrarse con un freno invisible. Aries es fuego puro, impulso y acción, por lo que este Mercurio retrógrado puede sentirse como una carrera en la que no termina de encenderse el motor. Cuando regresa a piscis, la vibra cambia por completo: la mente se vuelve nebulosa, la comunicación se vuelve más intuitiva pero también más propensa a confusiones.

Hablamos de Mercurio retrógrado en los signos de aries y piscis, un período ideal para revisar, repensar y reestructurar antes de avanzar. Si algo no fluye, quizás el universo te está pidiendo que le des una vuelta más antes de lanzarte de lleno. ¿Qué área de tu vida sentís más trabada en estos días?.

Mercurio retrógrado

Consejos para atravesar este tránsito

Paciencia y pausa antes de actuar

En Aries, la sensación de querer hacer todo ya puede generar frustración cuando las cosas no avanzan. En lugar de forzar situaciones, tomá un respiro y esperá el momento adecuado. Si algo no se da ahora, quizás no es el tiempo.

Cuidado con la comunicación impulsiva

Mercurio en el signo marciano, hace que las palabras salgan como flechas, y en retrógrado pueden ser malinterpretadas o sonar más agresivas de lo que pretendías. Pensá dos veces antes de enviar ese mensaje o responder sin filtro.

Revisá, corregí y repensá

Este tránsito es ideal para volver sobre proyectos, contratos o conversaciones pasadas. Lo que parecía resuelto puede necesitar ajustes. Aprovechá para editar, reescribir y planificar.

No te frustres si los planes cambian

Con Mercurio en el signo regido por Neptuno, los malentendidos, olvidos y cambios de planes están a la orden del día. Fluir con lo que venga es clave. Si algo no sale como esperabas, quizás el universo te está mostrando otra posibilidad mejor.

Atención a los sueños y la intuición

Piscis abre la puerta a lo onírico y a los mensajes sutiles. Prestá atención a tus sueños, corazonadas y señales inesperadas. La respuesta que buscás puede venir de formas poco convencionales.

Chequeá detalles antes de firmar o viajar

Si tenés que hacer trámites, firmar contratos o viajar, revisá bien todo. Retrasos y errores pueden aparecer, pero con previsión se pueden evitar problemas.