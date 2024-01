Protegé tu casa: cómo es el ritual con romero y dónde conviene realizarlo

Cómo hacer el ritual del romero para proteger tu casa

Desde tiempos milenarios, además de ser usado en el espacio gastronómico, el romero es muy utilizado en el mundo esotérico para reducir el estrés, purgar vibras densas y atraer el amor y el dinero.

romero

Cuál es la definición de ritual

Un ritual es cuando se gestan ceremonias con un orden predeterminado con la meta de que, en su conjunto, generen un impacto esotérico para conseguir un fin puntual. Los ritos pueden ir fusionados con semillas, piedras, hierbas aromáticas, sahumerios, inciensos, canciones, mantras, rezos y todo tipo de elementos o ingredientes que se indiquen en las instrucciones del mágico momento.

Para hacer el ritual con romero para proteger la casa lo primero que tenés que conseguir es la hierba y soplar un poquito desde la palma de tu mano, parado en la puerta de tu casa, para atraer a la fortuna, con el secreto que lo vas a hacer al aire libre.

Luego de eso, vas a empezar con el escudo protector para tu recinto, que, además de suprimir las energías malas, atraerá la buena suerte y la abundancia para que se queden fijen en tu morada y en tu vida personal.

Tenés que colocar un poco de romero en tu mano dominante, es decir, teniendo en cuenta si sos diestro o zurdo, cerrar la mano y mantener la mente focalizando en este mantra:

“Con romero me levanto, con romero me acuesto y en cada esquina dinero yo me encuentro. Con este romero bendito protegido estoy y en mi casa solo entra paz, dinero y amor. Hecho está”.

Después de decir esa frase, te vas a parar en la puerta de tu casa y vas a soplar el romero. Este ritual va a crear un escudo protector para toda tu casa siendo alegres las únicas energías que van a poder entrar.

Te llegarán oportunidades únicas para el ingreso financiero, las vibraciones de tu hogar se van a depurar, mejorará el ambiente y no habrá discusiones ni desentendidos.

romero

Qué día conviene hacer el ritual

El ritual se puede llevar a cabo cualquier día de la semana, siempre que se tenga una energía positiva y se esté predispuesto con el ánimo arriba para hacerlo. Se puede repetir una vez por semana para reforzar los efectos causados.