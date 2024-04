Horóscopo de hoy, sábado 6 de abril

La pasión domina su vida y su atractivo está en alza. Bien de dinero y mejorando. Nuevas obligaciones profesionales le llenarán de ilusión. Buena ocasión para reflexionar sobre su dieta.

Tauro

(20 de abril – 21 de mayo)

Láncese con ilusión a esa nueva relación, sin duda acertará. Posibilidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. No deje que la desgana manche su prestigio profesional. Sentirá ligeros dolores de cabeza.

Géminis

(21 de mayo – 20 de junio)

Nuevas y divertidas amistades le sacarán de la monotonía. Por fin encuentra el banco a su medida. Si canaliza bien su energía, su trabajo será perfecto. Al utilizar un inadecuado material deportivo, su cuerpo se resentirá.

Cáncer

(21 de junio – 22 de julio)

En el terreno sentimental, evite volver a cometer los errores del pasado. Su economía no corre peligro. Tiene energía suficiente para desempeñar su trabajo. Nada mejor que la compañía para acabar con esa tristeza.

Leo

(23 de julio – 22 de agosto)

Hoy sí disfrutará con su pareja. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Ponga un poco más de su parte, el trabajo no sale solo. Los problemas, apárquelos, y disfrute de su tiempo libre.

Virgo

(23 de agosto – 22 de septiembre)

Magnetismo para seducir y ser seducido. Preste mucha atención a las noticias de economía. Amplíe su formación para mejorar su situación profesional. Ocupe su mente en la lectura, el cine y otras distracciones.

Libra

(23 de septiembre – 22 de octubre)

Borrón y cuenta nueva a los pasados fracasos amorosos. Su economía está en un buen momento, invierta. No se precipite con las ofertas de trabajo. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

Escorpio

(23 de octubre – 21 de noviembre)

Algunos amigos pueden enturbiar su relación amorosa. Necesita dinero y eso le agobia un poco. Recuerde cuidar a sus clientes. No siga retrasando la visita al dentista, luego será peor.

Sagitario

(22 de noviembre – 21 de diciembre)

No surgirá nada serio en cuanto a los sentimientos. Buen día para llevar a cabo inversiones rentables. Sea más ordenado en la planificación de visitas a clientes. Cuidado con la garganta.

Capricornio

(22 de diciembre – 19 de enero)

En el amor, no se ilusione antes de tiempo, sea prudente. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Suavice su carácter, y no agobie a los compañeros. No se preocupe por sus problemas orgánicos, son leves.

Acuario

(20 de enero – 18 de febrero)

Los celos influirán notablemente en la relación con su pareja. Invertirá dinero adquiriendo muebles antiguos. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía. No haga esfuerzos o tendrá una distensión muscular.

Piscis

(19 de febrero – 20 de marzo)

No ponga en peligro su felicidad con el ser amado. Cuidado con los gastos excesivos. La formación es la antesala de cualquier trabajo. Abríguese para evitar constipados.