Horóscopo de hoy, sábado 13 de abril

(21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Noticias de un pariente que anuncia su llegada. La intuición le será de mucha ayuda al invertir. Su improvisación es algo muy valioso para su empresa. Tendencia a la depresión; intente salir con amigos.

TAURO

(21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Procure ser menos brusco con su pareja. Intente ahorrar un poco más. La rutina sigue en el trabajo, pero no descuide su atención. Están atacando su autoestima y eso le disgusta mucho.

GÉMINIS

(22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Debe liberarse de su miedo al ridículo y el amor llegará. Modere su actual tendencia consumista. Le harán una interesante oferta de trabajo. Día estupendo para dedicarse a la relajación.

CÁNCER

(21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

No se arrepentirá de desahogarse con sus amigos. Día apropiado para resolver asuntos financieros. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

LEO

(23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Si tiene hijos, ellos serán los protagonistas de la jornada. Tenga calma, no es el día adecuado para invertir. Aunque tenga razón, cuidado con las discusiones laborales. Necesita dedicarse más tiempo a sí mismo.

VIRGO

(23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Las condiciones astrales son propicias para la felicidad. De dinero, muy bien. Ningún temor laboral, le va estupendamente. Cualquier momento es bueno para hacer gimnasia.

LIBRA

(22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Acelerones del corazón, recibirá la flecha de cupido. Hoy le llegará un dinero extra. Ábrase camino en otros campos de trabajo. Moderación con el consumo de alcohol y tabaco.

ESCORPIO

(23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Las posibles conquistas caerán con enorme facilidad. Los astros indican que es una buena oportunidad para invertir. Esfuércese y obtendrá los objetivos deseados en su trabajo. Su cuerpo funciona bien, pero no se confíe.

SAGITARIO

(23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Hoy su pareja le responderá con un arrebato de pasión. En cuestión de dinero, mejor de lo que pensaba. Ante los cambios laborales, no se meta en problemas. Excesivamente aprensivo, relájese y disfrute.

CAPRICORNIO

(22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Muy bien en pareja, sobre todo el fin de semana. Le ingresan una cantidad de dinero con la que no contaba. No se estanque y piense que el conocimiento es avance. Cuide sus músculos lumbares.

ACUARIO

(21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Energía positiva; restablezca su equilibrio emocional. No se fíe de las facilidades para obtener un préstamo. Vaya dispuesto a hablar de sus proyectos laborales. Necesita ponerse a punto físicamente, haga deporte.

PISCIS

(19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

En el amor y con la familia, debe tener mucha prudencia. Controle los gastos, se presentan imprevistos. No tenga miedo a las responsabilidades laborales, podrá con ellas. Estado físico y mental bueno.