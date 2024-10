Horóscopo de hoy, sábado 12 de octubre

Apasionante cambio en su vida amorosa. Huya de la tentación de hacer gastos innecesarios. Para su trabajo, utilice los avances tecnológicos. Mucho más relajado con los temas de salud, buena señal.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Está tratando a sus familiares de una forma injusta. Puede afrontar todos los gastos que se le avecinan. No se precipite ante esas ofertas laborales. Un viaje es la mejor medicina que puede recetarse.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)No se acomode, atienda las demandas de su pareja. Esa indiferencia por los problemas económicos es peligrosa. En su trabajo le tienen muy bien considerado. Los tranquilizantes a largo plazo no ayudan.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

No haga caso a los rumores, su relación es muy sólida. Recibe generosos ingresos que invertirá con gran éxito. Confíe en sus compañeros y así podrá afrontar sus proyectos. Termine con el cansancio, debería llevar una vida más sana.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Su fuerte temperamento puede llevarle a la ruptura de pareja. Cuidado con los imprevistos, reserve algo de dinero. Trácese una línea de acción diferente en su trabajo. Molestias en las articulaciones.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Tranquilas las cosas del corazón. Empieza a disfrutar de un buen momento económico. No busque protección en sus compañeros, no la necesita. No olvide practicar deporte con más regularidad.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Los problemas domésticos no le impedirán ser feliz. Controle personalmente sus asuntos financieros. Vigile su impulsiva manera de ser en el trabajo. Los cambios atmosféricos pueden influir en su salud.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Estará y se sabrá con un especial atractivo sexual. Juegue a la lotería, la suerte le favorece. En el trabajo, concéntrese más, anda algo despistado. Un poco de disciplina alimenticia le vendrá muy bien.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sorprenda a su pareja con algo diferente, le gustará. Posiblemente tenga que comprar un coche nuevo. No dude en tomar esa decisión de cara al trabajo. Su tendencia a engordar le impone comenzar una dieta.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Descubrirá cualidades muy gratas de su pareja. Se muestra generoso y desprendido con los demás. Acontecimientos decisivos para su carrera profesional. Se sentirá mejor si le echa un poco de humor a la vida.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Podría aparecer en el horizonte sentimental alguien interesante. No está empleando demasiado bien su dinero. Momento adecuado para la creatividad laboral, sáquele partido. Es probable que aparezca algún dolor de cabeza.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Gran jornada en compañía de su pareja. No se cree nuevas ataduras económicas. Tendrá que superar obstáculos profesionales. Su piel necesita mayores cuidados.