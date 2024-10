Horóscopo de hoy, jueves 24 de octubre

El amor no va a venir a casa a buscarle, muévase. Haga cuentas lo antes posible y se ahorrará disgustos. Acudirá al trabajo con gran optimismo e ilusión. Apúntese a alguna actividad relajante.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Las satisfacciones se las proporcionará su vida familiar. Mejor jornada para comprar y vender que para guardar. Pida ayuda para tomar decisiones profesionales. Los cuidados que se dispensa le mantienen en forma.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Estar sin un amor a la vista también tiene sus ventajas. Económicamente le va bastante bien. No entre en ningún tipo de provocación en el trabajo. Cuide su salud actuando con moderación y equilibrio.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Encontrará el equilibrio con su pareja teniendo más intimidad. En su economía, la racha es estupenda. Está muy receptivo ante las novedades laborales. La tila puede ayudarle en los momentos de estrés.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Si su relación es reciente, tenga un poco de calma. Consulte a un experto en asuntos financieros. Le harán una interesante oferta de trabajo. Sin más dilación, hágase un chequeo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Jornada de gran intensidad amorosa. Plantéese alguna inversión para aumentar sus ahorros. Llega una mejora en su trabajo. La mayoría de sus males radican en su vida sedentaria.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. Gaste siempre una moneda menos de lo que gane. En el trabajo, manténgase en un plano discreto. Está débil de salud, aliméntese mejor.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su pareja le apoyará en ese nuevo proyecto. Las dificultades económicas podrían resultarle duras. Consigue ser una pieza importante en su empresa. Piense un poco más en usted y cuídese.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Recuperará la armonía perdida con su pareja. Cuente con la posibilidad de mejorar su economía. En el trabajo, podrá organizar un nuevo proyecto. Las articulaciones pueden resentirse.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Tarde agradable y muy relajada con los amigos. Cuidado con los gastos excesivos. En el trabajo, está contento. Relájese mucho y cuide sus puntos sensibles.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Tranquilas las cosas del corazón. Empieza a disfrutar de un buen momento económico. No busque protección en sus compañeros, no la necesita. No olvide practicar deporte con más regularidad.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Su carácter generoso le abre las puertas de una nueva amistad. Con la ayuda de un amigo, conseguirá beneficios económicos. Preste atención a los cambios profesionales. Procure hacer dieta sin grasas y no coma demasiado.