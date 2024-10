Horóscopo de hoy, jueves 17 de octubre

Estará sentimental y un poco sensible, así que espabile. Puede surgir alguna discusión doméstica por culpa del dinero. Actúe con calma, ya que su empresa sufrirá cambios. Su naturaleza resiste perfectamente su ritmo de vida.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Buena comunicación con su pareja gracias al esfuerzo mutuo. Ocasión para invertir su dinero en algo seguro. Escuche a los más veteranos en su trabajo. La recuperación de su enfermedad le obliga a caminar.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Piensa que nadie le comprende y no es cierto. Momento propicio para invertir en el hogar. Luche por su puesto de trabajo, pero con sosiego. La vista puede causarle problemas, acuda al oftalmólogo.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Es algo perezoso antes de iniciar una relación sentimental. Golpe de suerte para sus intereses económicos. Puede surgir algún problemilla laboral. Momento de mucha actividad, cuidado con el desgaste.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Las reuniones con amigos le levantarán el ánimo. Buena suerte en los asuntos económicos. Si desea ascender en su trabajo, luche por ello. Recuerde que obsesionarse con las cosas, no es nada sano.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Tranquilas las cosas del corazón. Empieza a disfrutar de un buen momento económico. No busque protección en sus compañeros, no la necesita. No olvide practicar deporte con más regularidad.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Despertará nuevos sentimientos en la persona que le gusta. Para inversiones y nuevos negocios dé un paso adelante. Que la pereza no le impida llevar a cabo su trabajo. Los abusos cometidos últimamente mermarán su salud.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Muy bien con su familia y amigos. Motivos de satisfacción en el capítulo económico. Los consejos profesionales que reciba serán beneficiosos. Su dentadura necesita una revisión urgente.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Necesita recapacitar más sobre su nueva relación. Está en un buen momento económico. No se arriesgue con nuevos retos profesionales. Aleje el estrés y procure descansar todo lo que pueda.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Pida ayuda psicológica para abordar sus problemas amorosos. Invierta en bolsa, es el momento de tomar decisiones. En su trabajo reinará el caos, aunque saldrá airoso. Evite los excesos e imprudencias con la comida y la bebida.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Estar sin un amor a la vista también tiene sus ventajas. Económicamente le va bastante bien. No entre en ningún tipo de provocación en el trabajo. Cuide su salud actuando con moderación y equilibrio.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Tómese la relación con calma o lo arruinará todo. Hará un préstamo a una persona cercana. Tomará decisiones inoportunas en su trabajo. Un paseo diario le vendrá muy bien.