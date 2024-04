Horóscopo de hoy, jueves 11 de abril

(21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Noticias de un pariente que anuncia su llegada. La intuición le será de mucha ayuda al invertir. Su improvisación es algo muy valioso para su empresa. Tendencia a la depresión; intente salir con amigos.

TAURO

(21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Haga planes de futuro con su pareja, acertarán. Jornada positiva para hacer sus transacciones económicas. Los asuntos laborales marcharán «viento en popa». Acuérdese de la visita al médico, más vale prevenir.

GÉMINIS

(22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Posibilidad de discutir con un amigo muy cercano. Los gastos extras no van a hacer peligrar su economía. Le conviene recordar que no está solo en su trabajo. Las chucherías no deben formar parte de su dieta.

CÁNCER

(21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Aleje de su vida a quien le crea problemas con su pareja. Ahorrar consiste en no gastar en exceso. Las cuestiones profesionales le exigirán mucha energía. Los kilos de más se acumulan en los lugares no deseados, muévase.

LEO

(23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Podría fraguar un romance con una persona poco conocida. Jornada propicia para comprar lo que le apetezca. Sus ganas de trabajar harán posible que logre sus objetivos. Irá resolviendo todo lo que le preocupa.

VIRGO

(23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

En el amor, las meteduras de pata pasadas ya no le amargarán la vida. Asegúrese de las condiciones del crédito que ha solicitado. Los astros le ofrecen la oportunidad de un trabajo mejor. Los dolores de cabeza pueden ser por falta de sueño.

LIBRA

(22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Nota algún abandono por parte de un amigo muy especial. Gaste su dinero en pequeños placeres, pero con mesura. Alguien con nuevas ideas favorecerá su entorno laboral. Vigile las molestias musculares.

ESCORPIO

(23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Si tiene hijos, ellos serán los protagonistas de la jornada. Tenga calma, no es el día adecuado para invertir. Aunque tenga razón, cuidado con las discusiones laborales. Necesita dedicarse más tiempo a sí mismo.

SAGITARIO

(23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

No espere que los problemas se solucionen solos, dialogue. Estudie cuál es el banco que más le interesa. Sortee las disputas profesionales. Los pequeños problemas de salud desaparecen.

CAPRICORNIO

(22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

No deje que nadie se meta en su relación. Juegue a la lotería, la suerte le favorece. Aumenta su poder de concentración, aprovéchelo en el trabajo. Debe cuidar su alimentación si quiere rendir más.

ACUARIO

(21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Hay tensiones con su pareja, pero son momentáneas. Tiene que afrontar una buena cantidad de gastos. Demuestre su capacidad de organización a sus jefes. Cuídese, los nervios son causa de discusiones.

PISCIS

(19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Pida ayuda psicológica para abordar sus problemas amorosos. Invierta en bolsa, es el momento de tomar decisiones. En su trabajo reinará el caos, aunque saldrá airoso. Evite los excesos e imprudencias con la comida y la bebida.